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世界唯一「室內砂雕博物館」在日本鳥取縣！年年都有不同主題

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

路過「砂之美術館」很多次，第一次踏進去館內，發現裡面也太壯觀了，原來還是世界唯一的室內砂雕展覽博物館！每年都會變更主題，展覽都是繞著透過砂的世界旅行，每年以不同國家為主題。而今年主題是帶你用砂雕「環遊世界：西班牙篇」，藉由砂子重現西班牙的世界遺產、輝煌歷史與王室藝術。

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票價資訊
成人：800日圓（約新台幣160元）
學生：400日圓（約新台80元）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

外觀＆環境

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

展覽介紹

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲館內有很詳細的關於每個藝術家的介紹。

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲製作過程的紀錄。

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲透過砂子環遊世界。

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

砂像展示

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲親自走進去才知道現場非常壯觀。

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲精緻的砂雕藝術，栩栩如生。

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲帶你從聖家堂、阿爾罕布拉宮到佛朗明哥的熱情舞姿，一起穿越「太陽永不落的國度」，踏上一場沉浸式砂雕之旅！

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲最酷的是砂雕QR Code ，真的能掃。

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲還有許多人的作品展示。

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼館外也有部分作品展示。

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼百鬼夜行展，我好喜歡。

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼可以遠眺鳥取砂丘。

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

砂丘咖啡

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

伴手禮店

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲都是賣些鳥取在地特產跟伴手禮。

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

推薦必買

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲有螃蟹香氣的醬油，真的只要泡熱水就很好喝，可以直接當高湯的等級，我們這群人幾乎人手各買一瓶。

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

▲▼鳥取沙丘 砂之美術館。（圖／mika授權提供）

鳥取沙丘 砂之美術館（1月至4月公休中）

地址：鳥取縣鳥取市福部町湯山2083－17
營業時間：09：00～18：00（最後入館17：30、歷年的展覽期間為4月到隔年1月）

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關鍵字： 鳥取沙丘砂之美術館 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 日本特色系列 Mika

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