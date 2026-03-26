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北市螢火蟲季4/1登場！賞螢導覽、聯誼　還有夜探動物園

▲2026台北螢火蟲季將於4月1日至5月3日登場。（資料照／公園處提供）

▲2026台北螢火蟲季將於4月1日至5月3日登場，圖為大安森林公園過往螢況。（資料照／公園處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

2026台北螢火蟲季將於4月1日至5月3日登場，大安森林公園、榮星花園公園再度推出賞螢導覽，還有親子音樂會、手作課程、聯誼活動，以及別具氛圍的士林「官邸夜未眠」，邀民眾走進夜晚的綠地，感受期間限定的自然魅力。

▲▼2026台北螢火蟲季將於4月1日至5月3日登場，點圖放大。（圖／公園處提供）

▲2026台北螢火蟲季活動一覽表，點圖放大。（圖／公園處提供）

每年4月至5月進入螢火蟲季，北市府串聯市區公園與山林秘境，推出一系列賞螢導覽、音樂會與親子DIY，讓賞螢不只是觀賞，更成為融合教育與娛樂的多元體驗。

▲2026台北螢火蟲季將於4月1日至5月3日登場。（資料照／公園處提供）

▲榮星花園公園自4月13日起推出賞螢導覽，一直到5月3日止。（資料照／公園處提供）

大安森林公園及榮星花園公園4月13日起推出賞螢導覽，延續至5月3日，同時，大安森林公園4月12日「戀戀螢火蟲親子音樂會」、4月19日推出地球日系列活動；士林官邸則結合夜間導覽，打造兼具歷史氛圍與自然觀察的3場賞螢行程，讓城市夜晚多了幾分詩意。

▲2026台北螢火蟲季將於4月1日至5月3日登場。（資料照／公園處提供）

▲南港茶葉製造示範場點點螢光。（資料照／公園處提供）

除了市區公園，山林賞螢同樣精彩。南港舊莊、茶山一帶因自然環境良好，成為重要棲地，今年在南港茶葉製造示範場舉辦多場次賞螢活動，4月25日還加碼單身聯誼活動。鄰近的舊莊國小後山，也在螢火蟲季節點綴如星，透過夜間觀察與生態解說，讓參與者更深入認識螢火蟲與自然環境的共生關係。

▲2026台北螢火蟲季將於4月1日至5月3日登場。（資料照／公園處提供）

▲▼鄰近的舊莊國小後山，也在螢火蟲季節點綴如星；台北市立動物園「蟲蟲探索谷」。（資料照／公園處提供）

▲2026台北螢火蟲季將於4月1日至5月3日登場。（資料照／公園處提供）

文山區也是不可錯過的賞螢地點。經整治後的草湳橋，兼具親水與生態價值，大地處將在4月25日、5月2日舉辦夜間賞螢活動；台北市立動物園則推出為期4場的「螢光秘境體驗營」。教育局與北市學校環境教育中心亦規劃3場次「夜探馬明潭－螢光小旅行」，邀親子在夜色中放慢腳步，用五感體會自然的細微變化與生命的珍貴。

▲2026台北螢火蟲季將於4月1日至5月3日登場。（資料照／公園處提供）

▲▼士林官邸夜間賞螢導覽「官邸夜未眠」；手作課活動。（資料照／公園處提供）

▲2026台北螢火蟲季將於4月1日至5月3日登場。（資料照／公園處提供）

不免再次提醒，賞螢時應避免使用手電筒與閃光燈、不干擾或捕捉螢火蟲，並遵守生態禮儀，才能讓這片春夜微光年年重現，並建議穿著長袖上衣與長褲以減少蚊蟲叮咬。值得注意的是，木柵公園因公廁整建，暫不建議前往。更多活動詳情可參考官網

關鍵字： 台北市旅遊 賞螢 螢火蟲 2026台北螢火蟲季

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