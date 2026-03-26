小朋友免費吃buffet　台北3大飯店推兒童月優惠

▲台北花園大酒店饗聚廚房自助百匯。（圖／台北花園大酒店提供）

記者黃士原／台北報導

迎接即將到來的兒童月，餐飲業者紛紛推出各種優惠，其中台北花園大酒店饗聚廚房、台北萬豪酒店Garden Kitchen及台北遠東香格里拉遠東Café，只要滿足指定條件，兒童就能免費吃。

台北花園大酒店饗聚廚房

台北花園大酒店人氣自助餐廳饗聚廚房4月1日至4月30日推出「寶貝兒童月・小小畢卡索」活動，6歲至12歲（含）以下兒童與兩位成人同行用餐，即可享1名兒童免費用餐優惠，並可參加「比比家族著色評選」活動，前3名獲獎兒童更有機會於暑假期間享平假日無限次數免費用餐超值禮遇。

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen未滿12歲兒童，4月3日至4月6日午餐及下午茶時段免費吃。（圖／台北萬豪提供）

台北萬豪酒店Garden Kitchen

台北萬豪酒店Garden Kitchen推出「童樂時光」活動，4月3日至4月6日連假期間，凡於午間或下午茶餐期由大人攜同未滿12歲兒童用餐，現場加入台北萬豪酒店官方LINE領取「兒童免費用餐」兌換券，即可免費吃自助吧。

午間餐期再加碼贈送兒童造型糖果袋1個，超過20款繽紛糖果任選裝滿帶回家，更邀請深受小朋友喜愛的「氣球哥哥」帶來互動氣球表演，並設置趣味扭蛋機。官方社群同步推出抽獎活動，公開分享指定活動貼文並標記兩名好友，就有機會於連假期間攜全家最多兩位大人與兩位兒童免費至餐廳用餐。

▲台北遠東香格里拉遠東Café5月31日前的周一至周三，凡兩位成人支付平日晚餐餐費，11歲以下孩童免費用餐。（圖／台北遠東香格里拉提供）

台北遠東香格里拉遠東Café

台北遠東香格里拉遠東Café 5月31日前的周一至周三，凡兩位成人支付平日晚餐餐費，即可享11歲以下孩童免費用餐，至多可攜4位孩童共餐。此外，甜點區特別化身夢幻復活節樂園，主廚團隊發揮巧思，透過各色巧克力與雷根糖妝點出宛如迷你的童話森林。