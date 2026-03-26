ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

CoCo聯名白沙屯天上聖母　有粉紅超跑飲料杯、勇字保冷袋

▲▼CoCo攜手「白沙屯天上聖母」展開「杯裝好運、袋裝福祿」聯名活動。（圖／CoCo提供）

▲CoCo攜手「白沙屯天上聖母」展開聯名活動。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

CoCo攜手「白沙屯天上聖母」展開「杯裝好運、袋裝福祿」聯名活動，以粉紅超跑為創意推出「3款杯身」、「5款籤詩杯膜」及「勇字保冷袋」，3月30日至4月20日限時登場。期間更推出2杯66元起的組合優惠。

▲▼CoCo攜手「白沙屯天上聖母」展開「杯裝好運、袋裝福祿」聯名活動。（圖／CoCo提供）

▲勇字聯名飲料杯有3款。

▲▼CoCo攜手「白沙屯天上聖母」展開「杯裝好運、袋裝福祿」聯名活動。（圖／CoCo提供）

▲幸運籤詩杯膜推出5款。

聯名飲料杯有勇字戰甲黃色、粉紅超跑粉色及CoCo活力橘色共3款，皆以勇字做為視覺主軸；5款幸運籤詩杯膜搭配財運、事業、學業、福氣、緣分等美好寓意；還有以勇氣做為設計靈感的「勇字保冷袋」，共有2杯與4杯容量選擇，並提供單獨販售，每個售價皆為5元。

▲▼CoCo攜手「白沙屯天上聖母」展開「杯裝好運、袋裝福祿」聯名活動。（圖／CoCo提供）

▲勇字保冷袋提供單獨販售只要5元。

聯名期間也推出優惠，包括「2杯66元日日大順組」，任選2大杯純茶（紅茶、綠茶、青茶、日安大麥茶）搭配勇字保冷袋（2杯袋）1個，特價66元；「2杯88元要你發發組」2大杯粉角奶茶搭配勇字保冷袋（2杯袋）1個，特價88元。

另外，「2杯99元挺你久久組」任選2大杯果咖美式（西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式）搭配勇字保冷袋（2杯袋）1個，特價99元。

▲▼清心福全推愚人節飲品「荔枝白」。（圖／清心福全提供）

▲清心福全推愚人節創意飲品「荔枝白」。（圖／清心福全提供，下同）

清心福全本周則開賣愚人節限定飲品「荔枝白」，以荔枝果漿為基底茶，搭配白玉珍珠，每杯售價60元，各門市白珍珠售完即停售荔枝白；而白開水搭配珍珠的「珍珠白」也持續販售中，售價30元起，各區價格不同。

4月1日愚人節當天，業者還要送全新贈品「清心福全杯套-拉拉褲款」，以三角立體剪裁設計包覆杯身底部，能接住冰飲杯身滑落的水珠，外型就像替飲料穿上了一件「小褲褲」，消費滿178元即可免費獲得，只送不賣。

▲▼清心福全推愚人節飲品「荔枝白」。（圖／清心福全提供）

▲4月1日愚人節當天消費滿178元即送拉拉褲杯套。

關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 白沙屯天上聖母 聯名 清心福全

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【卡皮89上線了XD】平常超佛系的水豚竟然也會爆氣打架！

推薦閱讀

檳城新玩法　Entopia「生物螢光花園」

檳城新玩法　Entopia「生物螢光花園」

2026年亞洲50最佳餐廳名單出爐

2026年亞洲50最佳餐廳名單出爐

奧地利第二大城「格拉茲」散步攻略！

奧地利第二大城「格拉茲」散步攻略！

路易莎併購「傑克兄弟牛排」推早午餐

路易莎併購「傑克兄弟牛排」推早午餐

古亭河濱24萬株草花「美到4月中」

古亭河濱24萬株草花「美到4月中」

高雄平地櫻花正美　4路線看粉色山城

高雄平地櫻花正美　4路線看粉色山城

航港局布馬線客船緊急應變演練　強化鋰電池火災應處與航安宣傳

航港局布馬線客船緊急應變演練　強化鋰電池火災應處與航安宣傳

鬍子茶「皮蛋奶茶」愚人節限定　五桐號推暗黑系「想想可樂粿」

鬍子茶「皮蛋奶茶」愚人節限定　五桐號推暗黑系「想想可樂粿」

全聯高麗菜15元！賣場月底抗漲優惠　愛買牙膏、紙巾買1送1

全聯高麗菜15元！賣場月底抗漲優惠　愛買牙膏、紙巾買1送1

嘉義預約制紫藤花秘境正美！

嘉義預約制紫藤花秘境正美！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

深耕內湖超過40年！肉圓老店可自選蒸或炸

海底撈4分店新推甜點吃到飽

壽司郎第2家數位店型插旗台北美麗華

漢來美食3品牌4月先進駐漢神洲際

日本退稅新制11月上路　最新10大QA一次看

CoCo聯名白沙屯天上聖母　有粉紅超跑飲料杯、勇字保冷袋

路易莎併購「傑克兄弟牛排」推早午餐

藏壽司兒童節首賣「濃布丁」禮盒

台北麵包祭4/18圓山花博登場

「基隆－石垣島渡輪」一延再延　石垣市長：力拚4月開航

熱門行程

最新新聞更多

檳城新玩法　Entopia「生物螢光花園」

2026年亞洲50最佳餐廳名單出爐

奧地利第二大城「格拉茲」散步攻略！

路易莎併購「傑克兄弟牛排」推早午餐

古亭河濱24萬株草花「美到4月中」

高雄平地櫻花正美　4路線看粉色山城

航港局布馬線客船緊急應變演練　強化鋰電池火災應處與航安宣傳

鬍子茶「皮蛋奶茶」愚人節限定　五桐號推暗黑系「想想可樂粿」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366