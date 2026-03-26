CoCo聯名白沙屯天上聖母　有粉紅超跑飲料杯、勇字保冷袋

▲CoCo攜手「白沙屯天上聖母」展開聯名活動。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

CoCo攜手「白沙屯天上聖母」展開「杯裝好運、袋裝福祿」聯名活動，以粉紅超跑為創意推出「3款杯身」、「5款籤詩杯膜」及「勇字保冷袋」，3月30日至4月20日限時登場。期間更推出2杯66元起的組合優惠。

▲勇字聯名飲料杯有3款。

▲幸運籤詩杯膜推出5款。

聯名飲料杯有勇字戰甲黃色、粉紅超跑粉色及CoCo活力橘色共3款，皆以勇字做為視覺主軸；5款幸運籤詩杯膜搭配財運、事業、學業、福氣、緣分等美好寓意；還有以勇氣做為設計靈感的「勇字保冷袋」，共有2杯與4杯容量選擇，並提供單獨販售，每個售價皆為5元。

▲勇字保冷袋提供單獨販售只要5元。

聯名期間也推出優惠，包括「2杯66元日日大順組」，任選2大杯純茶（紅茶、綠茶、青茶、日安大麥茶）搭配勇字保冷袋（2杯袋）1個，特價66元；「2杯88元要你發發組」2大杯粉角奶茶搭配勇字保冷袋（2杯袋）1個，特價88元。

另外，「2杯99元挺你久久組」任選2大杯果咖美式（西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式）搭配勇字保冷袋（2杯袋）1個，特價99元。

▲清心福全推愚人節創意飲品「荔枝白」。（圖／清心福全提供，下同）

清心福全本周則開賣愚人節限定飲品「荔枝白」，以荔枝果漿為基底茶，搭配白玉珍珠，每杯售價60元，各門市白珍珠售完即停售荔枝白；而白開水搭配珍珠的「珍珠白」也持續販售中，售價30元起，各區價格不同。

4月1日愚人節當天，業者還要送全新贈品「清心福全杯套-拉拉褲款」，以三角立體剪裁設計包覆杯身底部，能接住冰飲杯身滑落的水珠，外型就像替飲料穿上了一件「小褲褲」，消費滿178元即可免費獲得，只送不賣。

▲4月1日愚人節當天消費滿178元即送拉拉褲杯套。