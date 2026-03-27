膠質感十足、醬香味濃　七堵南興路市場隱藏版美味滷肉飯

▲老三無刺虱目魚滷肉飯。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

基隆一直是許多美食饕客必造訪之地，為推廣庶民美食「滷肉飯」，市政府今年再推滷肉飯節，集結的40家在地名店中，也有來自七堵地區的隱藏版美食。

▲老三無刺虱目魚的滷肉飯，切成條狀的滷肉，吃起來膠質感十足。（圖／記者黃士原攝）

老三無刺虱目魚

隱身在七堵南興路市場附近的「老三無刺虱目魚」，是當地第一家賣起虱目魚的餐廳，使用當天現殺的台南虱目魚，招牌「虱目魚肚湯」清淡不油膩，魚肉鮮甜沒有土味，即使不沾醬也很美味。

店裡也賣滷肉飯，使用花東米煮成的白飯粒粒分明，Q中帶軟，而切成條狀的滷肉，吃起來膠質感十足，醬香味濃厚，夠鹹夠香，讓人忍不住一口接一口。而且這裡的滷蛋是用鴨蛋來製作，吸附滷汁的蛋黃也很美味。

老三無刺虱目魚

地址：基隆市七堵區南興路91號

電話：02-2455-1113

▲吳式-油飯大麵炒的肉燥飯上有肉鬆。（圖／記者黃士原攝）

吳式-油飯大麵炒

吳式-油飯大麵炒則位於車水馬龍的七堵光明路，主打基隆的代表小食之一「大麵炒」，雖然名稱中有個「炒」，但做法是用蒸的，將調味過的熟麵擺在蒸籠上，客人點餐後再取出、淋上肉燥。

由於肉燥是大麵炒的重要調味，吳老闆索性也賣起肉燥飯，還會再加上肉鬆與醃黃蘿蔔，有著台南米糕的影子，吃起來不會太甜、鹹香適中。另外，吳式-油飯大麵炒在八堵也有分店，就在火車站附近。

吳式-油飯大麵炒（七堵店）

地址：基隆市七堵區光明路18號

電話：0976-949-360

吳式-油飯大麵炒（八堵店）

地址：基隆市暖暖區源遠路9-1號

電話：0982-949-380

▲享家鍋物滷肉飯。（圖／記者黃士原攝）

享家鍋物

享家鍋物一樣位於七堵百福社區，260元就能吃到精緻小火鍋，湯底除了蔬果湯、昆布柴魚湯，還能加價升級養生藥膳鍋、韓式泡菜鍋、香濃麻辣鍋、香醇牛奶鍋。套餐均附蔬菜盤、主食、甜點及飲料。

雖然這裡免費供應滷肉飯，但店家仍然認真烹調，老闆娘從食材供商取得滷肉汁之後，以自己的方式讓它變得更濃稠、更有料，而且還加入了柴魚來呼應湯頭，最後還撒上黑白芝麻粒，其香氣讓這碗滷肉飯更具特色。

享家鍋物

地址：基隆市七堵區福二街153號206

電話：02-2452-1863



【2026 基隆滷肉飯節】活動懶人包

活動日期： 115年3月13日（五）至 4月26日（日）

參與店家： 基隆市 40 家以上合作滷肉飯名店

好康攻略：

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活動官網/社群： https://pse.is/8pybls



