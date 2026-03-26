添好運4月港點吃到飽「沒台中店」　台南小北門店每時段限量20位

▲添好運4月港點吃到飽「沒台中」。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

添好運今年繼續推港點吃到飽活動，日前公布4月舉辦門市為台南小北門店、高雄富民店，過去常舉辦的台中J Mall店反而沒有。即日起開放1個月內訂位，餐費每人699元。

添好運「點心放題」由於受到好評，現在已成常態活動，日前業者公布4月舉辦門市為台南小北門店、高雄富民店，台中J Mall店反而沒有。目前已開放網路訂位，開放1個月內預約。

港點吃到飽的時段部分，台南小北門店為4月1日至30日平日14:00至17:00，每時段限量從40位減至20位，每人餐費699元；高雄富民店用餐時段不限平假日，時間為14:00至17:00，每時段限量40位。用餐時間都是100分鐘。

▲新葡苑復興店再推下午茶港點吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

另外，新葡苑復興店平日下午茶港點吃到飽再次回歸，活動時間為4月7日至4月30日，時段為14:00至16:00，推車上的燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪，以及服務生逐桌詢問的炸物，全都可以吃到飽，果汁、茶飲與咖啡也是無限暢飲。

下午茶港點吃到飽成人每位777元，身高90cm～130cm的兒童每位577元，90cm以下孩童酌收100元清潔費，用餐時間為90分鐘。此外，業者再加碼4月7日至4月9日，4人同行1人免費。