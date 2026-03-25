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高雄免費「恐龍酷樂園」兒童節登場　看擬真恐龍、6米巨獸

▲▼恐龍酷樂園。（圖／翻攝自高雄市政府臉書專頁）

▲高雄兒童節活動「恐龍酷樂園」將於連假期間在衛武營登場。（圖／翻攝自高雄市政府臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

高雄市政府今年於兒童節連假期間，在衛武營國家藝術文化中心打造史無前例的史前冒險「恐龍酷樂園」，重磅邀請到日本知名擬真恐龍團隊「DINO-A-LIVE」首度登台，巨大機械恐龍將現身衛武營大草原，連假期間固定3個時段演出，想要近距離欣賞的民眾可要提早卡位。

高雄今年兒童節活動打造的「恐龍酷樂園」共分為8大活動區域，其中最不能錯過的就是「恐龍大草原」，多隻擬真機械恐龍入侵，配合情境造景，打造最具氛圍感的拍照打卡區，讓民眾彷彿走進好萊塢電影場景。「古生物廣場」則將出現高達6公尺的巨大滑齒龍與彩斑菊石驚喜現身。

▲▼恐龍酷樂園。（圖／翻攝自高雄市政府臉書專頁）

▲巨型恐龍將現身衛武營大草原。（圖／翻攝自高雄市政府臉書專頁）

此次更邀請到日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度登台，帶來細節驚人的巨大機械恐龍，透過流暢的肌肉擺動與震懾人心的咆哮，結合舞台秀、互動與科普教育。演出時段固定於活動期間的每日下午3點、5點和晚上7點20分。

「掠食者市集」則橫跨北側廣場與南側草地，集結超過百家攤位，除了在地美食，還有許多恐龍主題創意商品等著被挖掘。

▲▼恐龍酷樂園。（圖／高雄市政府提供）

▲恐龍酷樂園活動亮點。（圖／高雄市政府提供）

此外在「恐龍大舞台」還有MOMO 親子台帶動唱、虎姑婆音樂精靈演出，晚上更有「親子電影院」；「化石考古體驗」讓小朋友可以化身小小考古學家，親手挖掘並將「化石」帶回家，需提前領取體驗券，每日早上10點、下午1點和4點於榕樹廣場限量排隊發放。

「小恐龍運動探險家」則在草原上規劃了奔跑與放電空間；想要靜態休息的家庭，則可以尋找下午出沒的「行動書車」聽一場身歷其境的恐龍故事。

關鍵字： 高雄旅遊 恐龍酷樂園 衛武營

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