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Mr.Wish「芒果季」推4款飲品　SOU．SOU保冷袋只送不賣

▲▼Mr.Wish「夏遇愛文」系列推出4款飲品。（圖／Mr.Wish提供）

▲Mr.Wish推出「夏遇愛文」系列。（圖／Mr.Wish提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

Mr.Wish搶先迎來芒果季，以愛文芒果做為主角推出「夏遇愛文」系列，即日起開賣。購買2杯以上芒果飲品即送限量SOU．SOU聯名保冷袋。

Mr.Wish夏遇愛文系列共有4款飲品，「愛文芒果優格冰沙」（中杯售價85元、大杯110元）為此次新品，以植物の優為基底結合芒果打成冰沙。

另有回歸的「愛文芒果冰沙」（中杯售價90元、大杯115元）、「楊枝甘露」（中杯售價80元、大杯95元）及「芒果厚奶」（中杯售價85元、大杯110元）。

▲▼Mr.Wish「夏遇愛文」系列推出4款飲品。（圖／Mr.Wish提供）

▲SO-SU-U十數昆保冷袋為單杯裝共有黑、白2款。

業者也推出限時滿額贈活動，於門市購買2杯（含）以上大杯芒果系列飲品，即送SO-SU-U十數昆保冷袋，黑、白2色隨機，並採2杯為1組倍數贈送，如購買3杯仍送2個，4杯則可獲得4個，送完為止。

▲▼日出茶太推出2大系列新品「乖乖開心果」、「叛逆香菜」。（圖／日出茶太提供）

▲日出茶太推出2大系列新品「乖乖開心果」、「叛逆香菜」。（圖／日出茶太提供，下同）

另外，日出茶太本周推出2大系列新品，其中「乖乖開心果系列」有2款飲品，「開心狗奶蓋 ‧ 解壓綠奶茶」以開心果奶蓋結合綠奶茶，售價75元起；「開心狗奶蓋 ‧ 續命可可冰沙」則是可可冰沙搭配開心果奶蓋，最低半糖，售價85元起，2款飲品最後皆會撒上開心果碎粒增添口感。

▲▼日出茶太推出2大系列新品「乖乖開心果」、「叛逆香菜」。（圖／日出茶太提供）

▲叛逆香菜系列是以香菜汁做為主角。

叛逆香菜系列為「香見恨晚 ‧ 珍珠綠拿鐵」，使用綠奶茶加入香菜汁與珍珠，糖冰固定，售價75元起；「香當滿意 ‧ 檸檬mojito（無酒精）」則是香菜汁結合檸檬Mojito，售價55元起。以上飲品不開放加料，街邊價及商場價也不同。

關鍵字： 美食情報 美食雲 Mr.Wish 日出茶太

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