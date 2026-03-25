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東京名店滿雞軒中和環球店3/28開幕　鴨白湯拉麵、親子丼新亮相

▲東京名店「滿雞軒」3/28進駐中和環球。（圖／記者黃士原攝）

▲東京名店「滿雞軒」3/28進駐中和環球。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼1月底開出台灣首店（中山店）後，連年蟬聯日本Tabelog百名店的鴨湯拉麵「中華そば 満鶏軒」，將於3月28日進駐中和環球百貨，除了首度2款「濃厚鴨白湯」限定拉麵，還針對商場的家庭客群，推出鴨肉親子丼新菜單。

滿雞軒以鴨高湯為主要特色，將取出鴨胸、鴨腿後的整副鴨架與清水慢熬，充分釋放鴨肉的鮮美滋味，湯頭清爽卻不失深度，拉麵有鹽味、醬油兩種選擇，並且會加進數滴鴨油與松露油增加風味。

▲東京名店「滿雞軒」3/28進駐中和環球。（圖／記者黃士原攝）

▲特製鹽味濃厚鴨白湯中華拉麵。（圖／記者黃士原攝）

▲東京名店「滿雞軒」3/28進駐中和環球。（圖／記者黃士原攝）

▲中和環球店推出限定「濃厚鴨白湯」，嚴選雙倍分量的鴨大骨與鴨足，濃度是清湯系列的2倍。（圖／記者黃士原攝）

除經典清湯系列外，中和環球店推出限定「濃厚鴨白湯」，嚴選雙倍分量的鴨大骨與鴨足，搭配長時間慢火萃取，將鴨腳中富含的天然膠質完整釋放，融入湯體之中，濃度是清湯系列的2倍，同樣也有鹽味、醬油兩種口味可選，前者主打鴨脂的馥郁與自然甘甜，後者則是透過醬油的醇香提升味覺深度。

▲東京名店「滿雞軒」3/28進駐中和環球。（圖／記者黃士原攝）

▲鴨肉親子丼。（圖／記者黃士原攝）

針對濃厚鴨白湯拉麵，品牌攜手台灣在地製麵廠「虎軒製麵」特別設計全新粗麵，其具備良好的吸附力，能帶起湯汁精華，使整體風味更加完整。

滿雞軒2號店位於百貨商場，針對這裡主要的家庭客群，新推出鴨肉親子丼，選用鮮嫩鴨肉，以濃郁鴨蛋液輕柔包覆。

此外，滿雞軒不同門市也規劃專屬限定餐點。中山店持續供應沾/拌麵系列，包括鴨湯中華沾麵與特製鴨肝乾拌麵，透過多部位鴨肉（鴨肝、鴨胸與鴨腿肉）搭配特製醬汁，讓饕客享受極致的滿足。

▲大師兄銷魂麵舖新莊宏匯店限時12天，門市消費任一套餐享滷鴨血吃到飽。（圖／大師兄銷魂麵舖提供）

另外，大師兄銷魂麵舖宣布「新莊宏匯店」升級成PLUS店，以大面積冷調灰色與不鏽鋼銀金屬材質為主。「自助吧」除提供PLUS店型必備的「紳士烏龍茶」、「雲映奶茶」與甜品「紅豆紫米湯」外，新增「香酥甜不辣條」、「香酥炸薯條」及「招牌炸豆包」3款炸物小點吃到飽。

新莊宏匯店3月26日重新開幕，4月6日前消費任一套餐，可享滷鴨血吃到飽，實際活動結束時間依門市公告為準。

關鍵字： 美食雲 東京名店 滿雞軒 日本拉麵

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