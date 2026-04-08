ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

超厚切牛舌台幣300有找！鳥取超值深夜燒肉　就在米子車站前

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼仙台ホルモン焼肉酒場。（圖／小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

鳥取和牛已然成為我日本燒肉CP值最高的選擇，若論牛舌，我最愛的當屬早前介紹過的「焼肉牛王」，但要說視味覺的CP值，今天要分享位於米子車站前的「仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」，絕對是首選中的首選，厚到不行的牛舌居然只要日幣1299（約新台幣260元）！酒精飲料有平價的喝到飽選項，重點是就在車站前，營業時間到深夜23：30，便利性也非常高。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置
就在米子車站前，其實這家我經過非常多次，但總是覺得這麼便宜的燒肉店沒好貨。而這一晚也是因為想吃的店連三家都沒位子，只好就近將就一下，沒想到CP值這麼高。

▲▼仙台ホルモン焼肉酒場。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼仙台ホルモン焼肉酒場。（圖／小虎食夢網授權提供）

環境

▲▼仙台ホルモン焼肉酒場。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲裡面用餐空間比外觀看起來大上不少，人聲鼎沸鬧哄哄的，而且越晚越熱鬧，服務生也算是蠻親切的。

▲▼仙台ホルモン焼肉酒場。（圖／小虎食夢網授權提供）

餐點
一開始我真的看不起這家，所以連菜單也沒拍，有興趣的可以看一下官網菜單。一般來說這種強調大眾居酒屋的料理都不會太貴，這裡的燒肉也多半在日幣1000（約新台幣200元）以下，這家則是更誇張，多數都在500日幣（約新台幣100元）上下而已，雖然是邊邊角角的肉。這裡最貴的厚切檸檬牛舌是日幣1699（約新台幣340元），可惜當天已經完售，就店員的說法那是店裡的招牌而且限量，通常七八點就會賣完。

▲▼仙台ホルモン焼肉酒場。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼仙台ホルモン焼肉酒場。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲這個只要日幣799（約新台幣160元）。

▲▼仙台ホルモン焼肉酒場。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲這個日幣599（約新台幣120元）。

▲▼仙台ホルモン焼肉酒場。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲仙台ホルモン則是日幣399（約新台幣80元）真心是個可以放下心狂吃、狂喝的好所在。

▲▼仙台ホルモン焼肉酒場。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼仙台ホルモン焼肉酒場。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲這一份超厚切牛舌則是日幣1299（約新台幣260元），實體比我看到的照片還令人驚艷。

口感、味道都算是物超所值
當然比起貴上三四倍的燒肉店，還是有油度上的明顯分別。說穿了，這家就是適合口袋比較沒那麼深，也懶得走遠的朋友，又或當成是二次、三次會，大口喝酒、大口吃肉的地方。

▲▼仙台ホルモン焼肉酒場。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲這麼厚的話，烤的時候真的要有一點耐心，畢竟這種便宜的店，是沒有人會幫你烤的。

▲▼仙台ホルモン焼肉酒場。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼仙台ホルモン焼肉酒場。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼仙台ホルモン焼肉酒場。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲剪開後發現牛舌的斷面，居然粉嫩到不行，視覺的爽度真是破表。

口感端真的非常脆Q
肉嫩的程度也出乎意料，雖然得花一點時間咀嚼，硬要挑剔就是油花少了一點，少了那麼一點脆Q後的化口感和油甜，但畢竟只要日幣1299，這麼厚、這麼大塊真的沒得嫌。

▲▼仙台ホルモン焼肉酒場。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼仙台ホルモン焼肉酒場。（圖／小虎食夢網授權提供）

仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭 米子駅前店

地址：鳥取県米子市明治町255 米子タウンホテル 1F
營業時間：17：00－23：30

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

►滋賀縣Tabelog牛排百名店！130年精肉舖直營專攻「近江牛」
►高雄十大肉燥飯＋必比登美食雙重推薦　清甜肉羹也是必點招牌
►傳承三代超過70年！釜山老店只賣烤盲鰻　肉質脆Q香甜零腥味

關鍵字： 焼肉酒場 仙台美食 達人美食 美食情報 美食雲 日本特色系列 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【不講武德】輸了去睡覺！媽媽發動決鬥邀請　兒子贏了戰鬥陀螺卻笑不出來

推薦閱讀

只有當地人才知道！新埔菜市場30年老麵攤　黑白切每桌必點

只有當地人才知道！新埔菜市場30年老麵攤　黑白切每桌必點

《孤獨的美食家》也朝聖過！千葉人私藏公路食堂　必嘗鑊氣廣東麵

《孤獨的美食家》也朝聖過！千葉人私藏公路食堂　必嘗鑊氣廣東麵

西日本拉麵百名店！濃厚背脂口感融合隱隱蒜香　家系拉麵控必朝聖

西日本拉麵百名店！濃厚背脂口感融合隱隱蒜香　家系拉麵控必朝聖

北海道自駕遊必存！秘境飯糰店隱身田野間　口感外酥內綿密

北海道自駕遊必存！秘境飯糰店隱身田野間　口感外酥內綿密

東京頂級燒肉「Ushigoro S.」將登台

東京頂級燒肉「Ushigoro S.」將登台

新北美術館連2天有演唱會、煙火秀

新北美術館連2天有演唱會、煙火秀

頂級奢華郵輪璽寶旅行者號重磅回歸花蓮港

頂級奢華郵輪璽寶旅行者號重磅回歸花蓮港

超厚切牛舌台幣300有找！鳥取深夜燒肉

超厚切牛舌台幣300有找！鳥取深夜燒肉

大阪今年必去賞櫻景點5選

大阪今年必去賞櫻景點5選

桃園桐花祭登場　13處秘境集章可參加抽獎

桃園桐花祭登場　13處秘境集章可參加抽獎

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

十二廚月底前加碼4人同行1人免費

穿制服免費玩小人國！3個周日限定

基隆美味滷肉飯藏身藥燉排骨、麵店

「飛航＋郵輪」長程線團費漲1萬　第三地轉機可省錢

桃園桐花祭登場　13處秘境集章可參加抽獎

內湖人排隊也要吃！現點現包17元酥餅

拜完北港朝天宮「必吃這3站」！

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

印尼「凱娜克咖啡」插旗信義區！3大系列台灣限定　開幕買1送1

2種人生轉彎掀「認真旅遊」潮

熱門行程

最新新聞更多

東京頂級燒肉「Ushigoro S.」將登台

新北美術館連2天有演唱會、煙火秀

頂級奢華郵輪璽寶旅行者號重磅回歸花蓮港

超厚切牛舌台幣300有找！鳥取深夜燒肉

大阪今年必去賞櫻景點5選

桃園桐花祭登場　13處秘境集章可參加抽獎

「飛航＋郵輪」長程線團費漲1萬　第三地轉機可省錢

印尼「凱娜克咖啡」插旗信義區！3大系列台灣限定　開幕買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366