超厚切牛舌台幣300有找！鳥取超值深夜燒肉　就在米子車站前

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

鳥取和牛已然成為我日本燒肉CP值最高的選擇，若論牛舌，我最愛的當屬早前介紹過的「焼肉牛王」，但要說視味覺的CP值，今天要分享位於米子車站前的「仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」，絕對是首選中的首選，厚到不行的牛舌居然只要日幣1299（約新台幣260元）！酒精飲料有平價的喝到飽選項，重點是就在車站前，營業時間到深夜23：30，便利性也非常高。

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位置

就在米子車站前，其實這家我經過非常多次，但總是覺得這麼便宜的燒肉店沒好貨。而這一晚也是因為想吃的店連三家都沒位子，只好就近將就一下，沒想到CP值這麼高。

環境

▲裡面用餐空間比外觀看起來大上不少，人聲鼎沸鬧哄哄的，而且越晚越熱鬧，服務生也算是蠻親切的。

餐點

一開始我真的看不起這家，所以連菜單也沒拍，有興趣的可以看一下官網菜單。一般來說這種強調大眾居酒屋的料理都不會太貴，這裡的燒肉也多半在日幣1000（約新台幣200元）以下，這家則是更誇張，多數都在500日幣（約新台幣100元）上下而已，雖然是邊邊角角的肉。這裡最貴的厚切檸檬牛舌是日幣1699（約新台幣340元），可惜當天已經完售，就店員的說法那是店裡的招牌而且限量，通常七八點就會賣完。

▲這個只要日幣799（約新台幣160元）。

▲這個日幣599（約新台幣120元）。

▲仙台ホルモン則是日幣399（約新台幣80元）真心是個可以放下心狂吃、狂喝的好所在。



▲這一份超厚切牛舌則是日幣1299（約新台幣260元），實體比我看到的照片還令人驚艷。

口感、味道都算是物超所值

當然比起貴上三四倍的燒肉店，還是有油度上的明顯分別。說穿了，這家就是適合口袋比較沒那麼深，也懶得走遠的朋友，又或當成是二次、三次會，大口喝酒、大口吃肉的地方。

▲這麼厚的話，烤的時候真的要有一點耐心，畢竟這種便宜的店，是沒有人會幫你烤的。

▲剪開後發現牛舌的斷面，居然粉嫩到不行，視覺的爽度真是破表。

口感端真的非常脆Q

肉嫩的程度也出乎意料，雖然得花一點時間咀嚼，硬要挑剔就是油花少了一點，少了那麼一點脆Q後的化口感和油甜，但畢竟只要日幣1299，這麼厚、這麼大塊真的沒得嫌。

仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭 米子駅前店

地址：鳥取県米子市明治町255 米子タウンホテル 1F

營業時間：17：00－23：30

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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