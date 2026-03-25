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150公分巨型螢幕點餐　壽司郎第2家數位店型插旗台北美麗華

▲150公分巨型螢幕點餐　壽司郎第2家數位店型插旗美麗華。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎第2家數位店型插旗美麗華。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

壽司郎首家搭載「DIGIRO數位迴轉壽司」的台灣門市於今年1月在微風南山店開幕，透過巨型螢幕重現迴轉壽司邊看邊挑選的逛盤樂趣。業者今日宣布，第2家新型態門市「台北內湖美麗華店」正式重新開幕，同樣不收取5%清潔服務費。

日本壽司郎在2023年推出「DIGIRO數位迴轉壽司」，有別於傳統壽司迴轉檯，在座席旁設置寬150公分、高50公分的巨型螢幕，將迴轉壽司邊看邊挑選的逛盤樂趣透過巨型螢幕重新呈現。顧客不僅能直覺地瀏覽餐點、掌握推薦菜色，更能享受兼具趣味與便利的全新用餐體驗。餐點透過座席旁的迴轉壽司鏈送達，以確保新鮮與品質。

▲全螢幕搜尋點餐。（圖／記者黃士原攝）

繼微風南山店後，台灣壽司郎今日宣布，重新開幕的「台北內湖美麗華店」也導入DIGIRO數位迴轉壽司，成為全台第2家新型態門市，座席旁螢幕提供「壽司郎經典模式」、「萌抱壽司模式」與「AQUARIUM模式」3種點餐方式，並支援雙人同時點餐，餐點由迴轉壽司鏈送達座位。螢幕上方設有「飽足進度條」，當進度滿格將隨機啟動萌抱壽司小遊戲，還有機會獲得小禮物，無論單人、雙人或親子家庭，都能探索融合科技與美味的全新迴轉壽司樣貌。

▲150公分巨型螢幕點餐　壽司郎第2家數位店型插旗美麗華。（圖／壽司郎提供）

▲極上鮪魚大腹。（圖／壽司郎提供）

▲150公分巨型螢幕點餐　壽司郎第2家數位店型插旗美麗華。（圖／壽司郎提供）

▲萌抱壽司娃娃。（圖／壽司郎提供）

慶祝「台北內湖美麗華店」改裝開幕，壽司郎特別推出三重好康，好康一：即日起限時推出人氣商品「極上鮪魚大腹」售價40元；好康二：即日起結帳時出示「台灣壽司郎官方粉絲專頁」FB按讚畫面，單筆消費折扣後滿300元以上，即贈A4「開幕資料夾」1個，數量有限、送完為止。

好康三：即日起至4月6日，凡於店內單筆消費折扣後滿500元以上，可參加「萌抱壽司45cm娃娃」抽獎活動。只要在4月10日23:59前，透過指定線上表單上傳發票明細並填寫個人資料，就能獲得抽獎資格，本次活動將抽出10位幸運得主，每位將隨機獲得一隻萌抱壽司45cm娃娃。

▲藏壽司兒童節首賣「濃布丁」外帶禮盒。（圖／藏壽司提供）

另外，「濃布丁」一直是藏壽司頗受好評的甜點，銷售至今超過2千萬個，足以疊出208座101。顧客敲碗許久的外賣心願，終於在兒童節實現，4月3日起4入裝「濃布丁禮盒」，優惠價150元，全台門市限量開賣，售完為止。

鎖定親子客群，藏壽司在4月特別企劃「童享派對」熟食系壽司，14款熱銷品項，以炙烤派、肉食派、蝦控派、童心派四大風味，打造親子美味派對。還有專為兒童設計的「歡樂兒童餐」，玉子燒握壽司搭配主餐漢堡排、塔塔醬炸蝦、蟹風味棒、花椰菜，4月3日至4月7日限時供應，每份80元。

關鍵字： 美食雲 壽司郎 DIGIRO數位迴轉壽司

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