曼谷5間新開飯店「最低每晚千元起」　享高空泳池、BTS接駁

▲泰國潑水節即將到來。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度全球瘋狂的泰國潑水節，將於4月13日至4月15日熱鬧登場。旅遊電商Klook特別精選5間於2025至2026年間全新開幕的曼谷飯店，從交通便利、每晚最低僅1千元出頭，到正對最新購物中心、華麗如優雅宮殿的五星飯店應有盡有。

▲▼拉瑪甘亨UHG區域飯店。（圖／Klook提供，下同）

拉瑪甘亨UHG區域飯店

2025年新開幕四星級飯店，在Klook預訂每晚最低僅約1000元，主打高性價比與現代設計風格！飯店配備高空泳池與健身房，鄰近Rajamangala國家體育場與Ramkhamhaeng地鐵站，並可輕鬆透過機場快線往返素萬那普機場，適合重視交通便利的小資族旅客。

▲▼Grande Centre Point Lumphini飯店。

Grande Centre Point Lumphini飯店

2025年開幕的五星級飯店，挑高大廳以大理石與金色調打造宮殿般氣派空間，透過Klook預訂每晚最低不到4500元。飯店正對曼谷去年開幕的地標級購物中心「One Bangkok」，步行2分鐘即可抵達MRT Lumphini站。

飯店設施豐富，包括能飽覽曼谷天際線的高空泳池、景觀酒吧、兒童俱樂部、PS5與賽車機台全包的遊戲室、Let’s Relax水療中心與桑拿室、健身房等，無論親子家庭或自由行旅客都能享受完整度假體驗，周邊也有超市、餐廳與按摩店，生活機能也相當完善。

▲▼素坤逸11巷琵帕飯店。

素坤逸11巷琵帕飯店

2025年全新開幕的四星級飯店，以大膽活潑的色彩設計打造現代時尚氛圍。飯店設有寬敞戶外泳池與健身房，並擁有氣氛絕佳的屋頂酒吧，夜晚可一邊小酌、一邊欣賞曼谷迷人夜景。地理位置優越，鄰近BTS Nana站與Asok站，並提供接駁服務，周邊餐廳、酒吧與按摩店林立，是喜愛夜生活旅客的首選。

▲▼拉克音暹羅 - 素坤逸15巷酒店。

拉克音暹羅 - 素坤逸15巷酒店

拉克音暹羅 - 素坤逸15巷酒店在今年全新翻修開幕，Klook下訂每晚最低約2千元，提供戶外泳池與24小時健身房等完善設施；飯店鄰近BTS Nana站並提供接駁服務。

▲▼VELA be Bangkok Siam。

VELA be Bangkok Siam

2025年開幕的「VELA be Bangkok Siam」，以黃、綠、紅等大膽跳色打造年輕活潑風格，房內則以溫潤木質色系營造舒適感。飯店設有戶外泳池、池畔酒吧、吊床休憩區與撞球遊戲空間，整體氛圍輕鬆愜意。

地點鄰近MBK購物中心與暹羅廣場等熱門商圈，步行即可抵達BTS National Stadium站，購物與交通都相當便利。

此外，即日起至4月12日前，上Klook訂購泰國指定飯店並輸入優惠碼「HOTEL96202603」，最高現折1千元；4月5日前預訂泰國指定飯店並連住2晚以上，再享最低5折起優惠，雙重優惠還可疊加使用。