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漢來美食3品牌4月先進駐漢神洲際購物廣場　島語7月才登場

▲漢來美食全新蔬食品牌─樂蔬。（圖／取自漢來美食官網）

▲漢來美食全新蔬食品牌─樂蔬。（圖／取自漢來美食官網）

記者黃士原／台北報導

台中漢神洲際購物廣場將於4月10日開幕，許多人準備搶先品嚐進駐美食，不過漢來美食旗下最夯的自助餐廳「島語」要到7月才開幕，旗下3餐廳將先行進駐，分別是漢來名人坊、漢來上海湯包，以及全新蔬食品牌─樂蔬，都會與商場同步跟大家見面。

▲漢來美食「島語漢神洲際店」7月才登場。（圖／記者黃士原攝）

島語

島語是漢來美食2023年推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮、飲品等9大餐檯區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，餐價1490元+10%起至2090元+10%。

島語首店位於台北漢來大飯店，開幕沒多久就傳出進駐台北大巨蛋，但一直沒有進度，反而去年8月、12月相繼開出高雄漢神店、桃園台茂店，今年規劃插旗台中漢神洲際購物中心及台北大巨蛋，其中台中店暫定7月開幕。

▲漢來美食全新蔬食品牌─樂蔬。（圖／取自漢來美食官網）

▲漢來美食全新蔬食品牌─樂蔬。（圖／取自漢來美食官網）

樂蔬

樂蔬是漢來美食餐飲集團全新蔬食品牌，餐點囊括日式串燒、在地台菜、川粵料理等多元菜式，盡顯蔬食的無限可能，將天然食材結合跨國界的料理技藝，同時還攜手韓國寺剎飲食代表「正寬法師」共創3款特製料理，以「食材本位」為根基，採用特製覆盆子醬、核果醬等天然食材調味，充分傳達食原味的自然精神。

▲名人坊招牌菜之一燕窩釀鳳翼。（圖／記者黃士原攝）

名人坊

香港高級粵菜餐廳名人坊2015年由漢來美食拿下台灣代理權，其靈魂人物就是被譽為「隱世廚神」的主廚鄭錦富（富哥），其中燕窩釀鳳翼是招牌菜，以糯米釀鳳翼這道菜為基礎，把糯米換成燕窩，雞翅取出骨頭之後，再把燕窩填入雞翅裡、封口，風乾20至40分鐘後再放入油鍋裡炸出酥脆的外皮。

▲漢來上海湯包明天插旗南港LaLaport。（圖／記者黃士原攝）

漢來上海湯包

漢來上海湯包自1995年創立於高雄漢來大飯店，以18摺手工小籠湯包為品牌核心，主打皮薄、餡多、湯汁飽滿的經典口感。除了湯包，餐廳也提供融合川、滬經典點心與精緻中式小炒，包括口水雞、蔥油乾拌麵、炸排骨與蛋炒飯等人氣料理。排骨炒飯選用厚切豬排炸至外酥內嫩，鹹香多汁的滋味，是許多老饕每次來訪必點的招牌。

關鍵字： 美食雲 島語 漢來美食

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