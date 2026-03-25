「基隆－石垣島渡輪」一延再延　石垣市長：力拚4月開航

▲石垣島市長中山義隆近日表示，確信「八重山丸」在4月份內會開航。（圖／華岡集團提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台日旅客都超期待的基隆－石垣島渡輪「八重山丸」開航時間一延再延，引發不少質疑。根據日本媒體報導，石垣市長中山義隆在近期質詢中被問及渡輪開航時間，他表示「我確信4月份內會開航」。

基隆－石垣島渡輪「八重山丸」雖然已由華岡集團在去年陸續公布票價、船艙房型，但開航時間從去年9月延至11月，又一度宣布延期至今年過年，目前仍沒有確切開航日期。

▲▼去年搶先公布的基隆－石垣島的「八重山丸」房型。（圖／華岡集團提供）

根據日本媒體報導，航線進度落後也引起石垣島當地官員批評缺乏說明。對此，中山義隆表示，基隆－石垣島渡輪正在進行定期檢查，預計兩周內完成，同時也正與日本方面的船舶代理商洽談簽約，完成後將進行試航，隨後正式首航。

中山義隆強調，航線開通後必定能帶動石垣島經濟與市民生活，他抱著絕對要成功的決心推動，目標是力拚讓該渡輪能在4月順利駛入石垣島。

而目前台灣旅客想到石垣島玩，台灣虎航提供每周兩班「台北－石垣島」航線選擇，當地媒體日前也透露，業者預計從6月1日起將增班為每周四班，讓旅客更方便探索日本離島。

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