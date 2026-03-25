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藏壽司兒童節首賣「濃布丁」外帶禮盒　銷售至今超過2千萬個

▲藏壽司兒童節首賣「濃布丁」禮盒　銷售至今超過2千萬個。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司兒童節首賣「濃布丁」外帶禮盒。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司人氣甜點「濃布丁」終於可以外帶，4月3日起4入裝「濃布丁禮盒」全台門市限量開賣，優惠價150元。專為兒童設計的「歡樂兒童餐」也同步推出，有玉子燒握壽司搭配主餐漢堡排、塔塔醬炸蝦、蟹風味棒、花椰菜。

「濃布丁」一直是藏壽司頗受好評的甜點，銷售至今超過2千萬個，足以疊出208座101。顧客敲碗許久的外賣心願，終於在兒童節實現，4月3日起4入裝「濃布丁禮盒」，優惠價150元，全台門市限量開賣，售完為止。

▲藏壽司兒童節首賣「濃布丁」禮盒　銷售至今超過2千萬個。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司在4月特別企劃「童享派對」熟食系壽司。（圖／藏壽司提供）

鎖定親子客群，藏壽司在4月特別企劃「童享派對」熟食系壽司，14款熱銷品項，以炙烤派、肉食派、蝦控派、童心派四大風味，打造親子美味派對。國民美食炙烤派，人氣第一就屬「炙烤起司鮭魚」，鋪上起司的鮭魚以高溫炙燒逼出焦香油脂；「炙烤明太子鮮蝦」鮮蝦搭配炙烤後的明太子；另有經典滋味「炙烤起司玉米稻荷」、「炙烤起司玉子燒」。

肉食派熱愛的有「壽喜牛燒肉握壽司」，特調壽喜醬汁風味絕佳；「雞肉龍田揚握壽司」香嫩多汁；「炙烤起司豬五花」，嚴選豬五花肉，濃郁的炙烤起司融合豐富油脂。「蝦仁天婦羅握壽司」金黃誘人的小蝦天婦羅，酥脆外衣包裹甜嫩彈牙的蝦肉。

▲藏壽司兒童節首賣「濃布丁」禮盒　銷售至今超過2千萬個。（圖／藏壽司提供）

▲專為兒童設計的「歡樂兒童餐」（中間）。（圖／藏壽司提供）

此外，還有專為兒童設計的「歡樂兒童餐」，玉子燒握壽司搭配主餐漢堡排、塔塔醬炸蝦、蟹風味棒、花椰菜，4月3日至4月7日限時供應，每份80元。

▲王品和牛涮插旗西門町。（圖／王品集團提供）

另外，王品集團麻辣鍋吃到飽「向辣」最後一家分店「西門店」已在3月1日熄燈，經過幾周的整理後，「和牛涮」將於明天正式進駐原址。此外，即日起到4/30，在全台門市參加指定活動，有機會獲得日本A5和牛、海味雙鮮等好禮。

和牛涮主打火鍋吃到飽，依餐價供應國產豬肉、雞肉、美牛、澳洲和牛，以及頂級日本A5和牛，套餐方案從400多元至1800多元。除了肉品無限享用，自助吧還有超過70種食材無限供應，選擇指定套餐或更高價位，還能享有炙燒和牛壽司與鯛魚燒吃到飽。

關鍵字： 美食雲 藏壽司 濃布丁　

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