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深藏工廠區地點超隱密！壯圍「無菜單海產店」漁獲全是當日現捕

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

宜蘭壯圍海鮮餐廳推薦「阿國海鮮」隱藏在冷凍廠裡的美食餐廳是宜蘭壯圍老字號海產店，需訂位才能吃到，看評論提到只接四人以上用餐，可以先電話確認。這裡晚上生意還不錯，平日中午就沒人。沒有紙本菜單，想吃什麼就直接問店家，點餐消費方式奇特，評價很兩極，有人提到價格貴、用餐環境熱，也有在地人都說吃海鮮就來這間，搜尋「阿國海鮮」會看到有不少藝人、名人都來用餐過。

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位置＆停車
餐廳地址在宜蘭壯圍大福村，緊鄰濱海公路台2線，開車過來會比較方便。餐廳前面是一間工廠，這邊有很多停車位。附近還有蘭陽動植物王國、冰棒土地公、壯圍沙丘生態園區等景點可以順遊。

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

預約訂位
這天原本是要吃小豪海鮮，結果客滿，搜尋附近餐廳找到這間。店外就像一間鐵皮屋，沒有在地人推薦真的很難發現的美食，看地標寫預約制，我們開車到餐廳門口先打電話訂位，有點奇妙，因為中午也沒人。

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲用餐環境簡單，都以大桌適合聚餐的座位為主，中午來有點悶熱，冷氣不是很涼。

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲牆上有許多藝人、名人的簽名，還有很多電視節目都來報導推薦過。

菜單價錢
冰箱上面有海鮮、青菜的品項介紹，都沒有標示價格，害怕被當盤子可以先問。這裡沒有賣炒飯和炒麵，當天想點白飯也還沒煮好。

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲點餐方式就是到冰箱前挑選，然後問老闆娘有什麼推薦。

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲冰箱的海鮮都是當天新鮮漁獲，雖然中午來沒有其他客人，但聽說晚上生意很不錯。

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲旁邊也有飲料。

餐點推薦

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

炒蛤蜊 400元
以蔥段、辣椒和九層塔爆炒，大顆海蛤新鮮飽滿，肉質肥美鮮甜，湯汁融合九層塔的香氣，鹹香涮嘴。

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

炒鯊魚 400元
鯊魚肉質細嫩不柴，魚肉吸附蒜頭、辣椒與蔥段的醬香，鮮嫩多汁，帶著微辣鹹香的尾韻，真想來一碗白飯，但店家表示中午白飯還沒煮好。

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

清蒸甜蝦 600元
蝦味明顯，而且吃起來粉粉的，感覺做生食會比較適合，料理後的味道沒有很喜歡，這道很可惜。

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

炒A菜 200元
油亮的A菜保留了蔬菜的脆嫩口感，簡單調味清爽鮮甜，不過價位有稍微高一點。

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

乾煎馬頭魚 980元
這天點的馬頭魚比較大隻，秤重價格千元有找，魚皮煎至酥脆金黃，魚肉吃起來軟嫩細緻，入口充滿海味與香煎的焦香，擠上幾滴檸檬汁提鮮，或沾點胡椒鹽就很好吃。

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

蝦卷（7條）260元
外皮炸得金黃酥脆，輕咬一口便發出喀滋聲響，內餡蝦漿滑嫩飽滿，沾上酸甜醬汁更添層次。

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

用餐心得
我們這天五個人吃了快3000元，平均一個人約600左右，在海產店來說，算是中上的價格，沒有便宜也沒有特貴，只是冷氣不涼、沒有白飯可以配比較掃興。「阿國海鮮」是宜蘭老字號的海產店，在壯圍地區頗有知名度的海鮮餐廳，適合多人聚餐吃海鮮的推薦，想吃記得先預約，怕價格太貴記得點餐要先問。

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿國海鮮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

阿國海鮮

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路六段215巷6號
電話：03－9303720
營業時間：11：30－13：00、17：30－19：00（周二公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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