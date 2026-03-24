集結超過60家烘焙、咖啡店家　台北麵包祭4/18圓山花博登場

▲台北麵包祭4/18圓山花博登場。（圖／有趣市集提供）

記者黃士原／台北報導

麵包控看過來！今年的台北麵包祭將於4月18日、19日在圓山花博舉辦，集結台灣、日本超過60家品牌，從職人烘焙、麵包料理、精緻甜點，延伸到靈魂抹醬及精品咖啡，購票還能獲得抽獎券1張，最大獎是東京雙人來回機票。

邁入第4屆的台北麵包祭，今年以「麵包時差 TIME FOR BREAD」為主題，參展廠商橫跨台灣北、中、南及東部，北部業者包括精品烘焙「珠寶盒法式點心坊」、曾獲評選第一名並掀起肉桂捲風潮的「Miss V Bakery」、融入在地食材驚艷國際的世界冠軍「吳寶春麥方店」，以及野生酵母老麵種專家「Ken Bakery」聯名浮誇肉食系「Fa Burger」帶來的驚喜。

▲Miss V Bakery麵包。（圖／有趣市集提供）

來自台中的品牌同樣精采，除了海線超人氣甜點「FUDGE Pâtisserie 法奇甜點」、全台唯一土耳其烘焙師傅「小土的手作烘焙」，精於法式酥皮松露鴨肉派的職人料理「不專業食物工廠」與熱門秒殺可頌「小梗甜點」也首次參展。

▲野生酵母老麵種專家「Ken Bakery」聯名浮誇肉食系「Fa Burger」帶來的驚喜。（圖／有趣市集提供）

延續去年設立咖啡專區的熱烈迴響，本屆活動再次強化「麵包與咖啡」的感官對話，邀請「台北咖」（Coffee Taipei）領軍，攜手18家台日精品咖啡進駐，包含東京被譽為最佳咖啡體驗的預約制名店「Lonich,」、以酷黑極致美學聞名的「X coffee GINZA」、朝聖豪德寺途中必喝的「IRON COFFEE」、由拉花冠軍李維軒於日本創立的「LIWEI TOKYO」。

其他還有日本咖啡界具有極高地位的京都指標「WEEKENDERS COFFEE」、排隊熱潮不間斷的「COFFEE BASE KYOTO」，以及靜岡極簡代表「ETHICUS」、淺焙愛好者赴福岡必訪的「COFFEE COUNTY」等多個不同地區的特色咖啡店。

▲IRON COFFEE。（圖／有趣市集提供）

台灣精品咖啡則有把咖啡視為液體藝術的「液藝 YiYi」、以沉穩靜謐氛圍著稱的「鬧蟬咖啡」、景美自家烘焙「P.COFFEE ROASTER」、比賽常勝軍「咖啡醍 CAFETE」、由咖啡調酒冠軍創立的「城市峽谷 Urban Canyon」、藏身台中老宅建築的寶藏店「Phase Coffee Roasters」，以及來自嘉義、深耕在地產區的「里響咖啡」。

主辦單位「有趣市集」表示，購票參與台北麵包祭即可獲得抽獎券1張，獎項包含可以親自飛往東京參與「世田谷麵包祭」（世田谷パン祭り）的雙人來回機票、烘焙界精品「BALMUDA」（百慕達）蒸氣烤麵包機、烹飪愛好者心目中的夢幻逸品「VERMICULAR」IH 琺瑯鑄鐵電子鍋（小V鍋），以及日本咖啡職人濾掛包禮盒，總價值超過15萬元。

台北麵包祭活動門票昨日起在年代售票系統開賣，3月31日前享有早鳥專屬優惠，單人優惠價220元（現場購票250元，12歲以下孩童免購門票，須由家長或監護人陪同入場），4人票優惠價800元。

▲麗寶樂園4月3日起一連四天，凡一名購買全票899元的成人，即可攜帶1名「12歲以下孩童免費入園」。（圖／業者提供）

另外，迎接兒童連假到來，台中麗寶樂園宣布，4月3日至4月6日期間，凡1名購買全票899元的成人，即可攜帶1名「12歲以下孩童免費入園」，想省荷包的親子族不妨把握機會出遊。

除了門票優惠，園區同步推出主題活動《LINE FRIENDS歡樂鎮民日》，打造充滿童趣的沉浸式派對。活動期間，小朋友只要換上喜愛角色服裝，即可參加「糖果嘉年華－兒童變裝遊行」，跟著舞者一同遊行互動，從觀眾變身活動主角，炒熱現場氣氛。