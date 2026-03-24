高端極地旅客「65%是上班族」　業者明年推東格陵蘭航次

▲銀海極致號停駐格陵蘭「永恆峽灣」。（圖／元本旅遊提供）

記者彭懷玉／台北報導

元本旅遊今（24日）宣布與頂級郵輪品牌銀海郵輪（Silversea Cruises）深化戰略合作，並發布2027至2028年極地與赤道探險布局，顯示高端旅遊正由一次性體驗，轉向長線經營與高回流市場。數據也顯示，參與元本極地包船的800多位旅客中，65%為在職人士、女性占比逾6成，回流率更突破4成。

▲元本旅遊董事長游國珍、銀海郵輪亞洲區銷售總監邱偉森。（圖／記者彭懷玉攝）

元本旅遊董事長游國珍指出，頂級客群的旅遊動機已從「物質擁有」轉向追求「生命厚度」，同時重視「極致稀缺」與「最後機會」。在氣候變遷影響下，極地與特殊地貌旅程的急迫性提升，也加速高端客群提早實現人生清單。

▲Ittoqqortoormiit為東格陵蘭的小鎮，又被稱作世界最偏遠聚落之一。（圖／元本旅遊提供）

此次合作亮點包含，2027年8月包下探險船銀海極致號（Silver Endeavour）全球唯一「純東格陵蘭」航次，以及2028年首度引進專為生態島嶼設計的銀海起源號（Silver Origin），開啟加拉巴哥群島深度探索。

▲銀海極致號（Silver Endeavour）。（圖／元本旅遊提供）

Silversea Cruises亞洲區銷售總監邱偉森也觀察，亞洲高端市場對「探險型奢華旅遊」需求正快速成長。頂級客群不再單純追求硬體奢華，而是重視「無負擔的從容感」，包括近1:1的服務人員配置、全包式體驗與專家隨行等，讓旅客能專注於探索本身。

▲銀海起源號皇家套房。（圖／元本旅遊提供）



從數據來看，元本旅遊統計，自2023年推出極地包船以來已累積828位旅客，其中65%為在職人士，顛覆過去以退休族為主的印象；女性占比超過6成，且單人旅行與三代同堂同行的比例同步上升。職業別以企業主與醫療專業人士為主，占比高達7成，顯示高資產族群對此類產品接受度高。

▲元本旅遊今也邀請團員分享旅行時的感動，下排左起至右：林惠如、陳怡吟、洪子倫。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，「高回流率」成為市場另一大關鍵指標。以2027年東格陵蘭航次為例，已有64%為過去北極團的回流客；甚至尚未正式開賣的加拉巴哥行程，預約名單中就有41%為已完成「雙極（南北極）」旅程的資深旅人。

然而，游國珍指出，南極等頂級行程中，約7成旅客指定搭乘商務艙，甚至願意升等頭等艙。以南美航線為例，商務艙票價約20萬至35萬元，仍供不應求。

不過，機位供給有限成為最大瓶頸。一架客機商務艙與頭等艙合計約50個座位，難以消化大型團需求，旅行社只能透過分批出發、分流不同日期解決。此外，為搶得機位和好價格，甚至需提前350天、在機票開賣首日就要訂票。

游國珍預估，台灣高端旅遊市場規模每年約1,500億至2,000億元。即便全球局勢動盪，但金字塔頂端客群波動較小，未來將持續深耕歐非、日本及中南美等高端旅遊版圖。

▲墨西哥亡靈節。（圖／雄獅旅遊提供）



另外，針對金字塔頂端市場，雄獅旅遊則以高端品牌「璽品假期」提供尊榮專屬體驗，包含「五星秘魯13日（含太陽祭）」、「南極20日」、「南美三國巴西嘉年華」等皆為人氣商品前三名，更超前布局2027年農曆年「銀海郵輪加拉巴哥群島17日」，帶旅客走進達爾文的「生物演化活教室」。

雄獅旅遊表示，整體來看，高端客群疫情後更重視稀缺體驗、夢想清單與文化深度，使特殊體驗產品逆勢成為市場黑馬。