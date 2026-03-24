ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高端極地旅客「65%是上班族」　業者明年推東格陵蘭航次

▲東格陵蘭,銀海極致號,銀海起源號客房。（圖／元本旅遊提供）

▲銀海極致號停駐格陵蘭「永恆峽灣」。（圖／元本旅遊提供）

記者彭懷玉／台北報導

元本旅遊今（24日）宣布與頂級郵輪品牌銀海郵輪（Silversea Cruises）深化戰略合作，並發布2027至2028年極地與赤道探險布局，顯示高端旅遊正由一次性體驗，轉向長線經營與高回流市場。數據也顯示，參與元本極地包船的800多位旅客中，65%為在職人士、女性占比逾6成，回流率更突破4成。

▲元本旅遊今宣布與全球頂奢郵輪龍頭「銀海郵輪」(Silversea Cruises)達成深度戰略合作,元本旅遊董事長游國珍,銀海郵輪亞洲區銷售總監邱偉森。（圖／記者彭懷玉攝）

▲元本旅遊董事長游國珍、銀海郵輪亞洲區銷售總監邱偉森。（圖／記者彭懷玉攝）

元本旅遊董事長游國珍指出，頂級客群的旅遊動機已從「物質擁有」轉向追求「生命厚度」，同時重視「極致稀缺」與「最後機會」。在氣候變遷影響下，極地與特殊地貌旅程的急迫性提升，也加速高端客群提早實現人生清單。

▲東格陵蘭,銀海極致號,銀海起源號客房。（圖／元本旅遊提供）

▲Ittoqqortoormiit為東格陵蘭的小鎮，又被稱作世界最偏遠聚落之一。（圖／元本旅遊提供）

此次合作亮點包含，2027年8月包下探險船銀海極致號（Silver Endeavour）全球唯一「純東格陵蘭」航次，以及2028年首度引進專為生態島嶼設計的銀海起源號（Silver Origin），開啟加拉巴哥群島深度探索。

▲東格陵蘭,銀海極致號,銀海起源號客房。（圖／元本旅遊提供）

▲銀海極致號（Silver Endeavour）。（圖／元本旅遊提供）

Silversea Cruises亞洲區銷售總監邱偉森也觀察，亞洲高端市場對「探險型奢華旅遊」需求正快速成長。頂級客群不再單純追求硬體奢華，而是重視「無負擔的從容感」，包括近1:1的服務人員配置、全包式體驗與專家隨行等，讓旅客能專注於探索本身。

▲東格陵蘭,銀海極致號,銀海起源號客房。（圖／元本旅遊提供）

▲銀海起源號皇家套房。（圖／元本旅遊提供）

從數據來看，元本旅遊統計，自2023年推出極地包船以來已累積828位旅客，其中65%為在職人士，顛覆過去以退休族為主的印象；女性占比超過6成，且單人旅行與三代同堂同行的比例同步上升。職業別以企業主與醫療專業人士為主，占比高達7成，顯示高資產族群對此類產品接受度高。

▲元本旅遊今宣布與全球頂奢郵輪龍頭「銀海郵輪」(Silversea Cruises)達成深度戰略合作,元本旅遊董事長游國珍,銀海郵輪亞洲區銷售總監邱偉森。（圖／記者彭懷玉攝）

▲元本旅遊今也邀請團員分享旅行時的感動，下排左起至右：林惠如、陳怡吟、洪子倫。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，「高回流率」成為市場另一大關鍵指標。以2027年東格陵蘭航次為例，已有64%為過去北極團的回流客；甚至尚未正式開賣的加拉巴哥行程，預約名單中就有41%為已完成「雙極（南北極）」旅程的資深旅人。

然而，游國珍指出，南極等頂級行程中，約7成旅客指定搭乘商務艙，甚至願意升等頭等艙。以南美航線為例，商務艙票價約20萬至35萬元，仍供不應求。

不過，機位供給有限成為最大瓶頸。一架客機商務艙與頭等艙合計約50個座位，難以消化大型團需求，旅行社只能透過分批出發、分流不同日期解決。此外，為搶得機位和好價格，甚至需提前350天、在機票開賣首日就要訂票。

游國珍預估，台灣高端旅遊市場規模每年約1,500億至2,000億元。即便全球局勢動盪，但金字塔頂端客群波動較小，未來將持續深耕歐非、日本及中南美等高端旅遊版圖。

▲墨西哥亡靈節。（圖／雄獅旅遊提供）

▲墨西哥亡靈節。（圖／雄獅旅遊提供）

另外，針對金字塔頂端市場，雄獅旅遊則以高端品牌「璽品假期」提供尊榮專屬體驗，包含「五星秘魯13日（含太陽祭）」、「南極20日」、「南美三國巴西嘉年華」等皆為人氣商品前三名，更超前布局2027年農曆年「銀海郵輪加拉巴哥群島17日」，帶旅客走進達爾文的「生物演化活教室」。

雄獅旅遊表示，整體來看，高端客群疫情後更重視稀缺體驗、夢想清單與文化深度，使特殊體驗產品逆勢成為市場黑馬。

關鍵字： 郵輪旅遊 遊輪旅遊 極地旅遊 高端旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【絕對是複製貼上】雙胞胎嫩嬰腿腿100%同步！眼神直盯媽快來換尿布XD

推薦閱讀

台北麵包祭4/18圓山花博登場

台北麵包祭4/18圓山花博登場

高端極地旅客「65%是上班族」　業者明年推東格陵蘭航次

高端極地旅客「65%是上班族」　業者明年推東格陵蘭航次

兩餐中部唯一門市「中友店」6/30熄燈

兩餐中部唯一門市「中友店」6/30熄燈

沖繩6家必吃名店！限定「苦瓜漢堡」

沖繩6家必吃名店！限定「苦瓜漢堡」

戰事衝擊旅遊市場　改票一團噴200萬

戰事衝擊旅遊市場　改票一團噴200萬

屋馬燒肉創始店傳頂讓

屋馬燒肉創始店傳頂讓

桃園人憑卡遊「神戶2大異人館免費」

桃園人憑卡遊「神戶2大異人館免費」

大師兄銷魂麵舖「新莊宏匯店」升級新店型　滷鴨血限時吃到飽

大師兄銷魂麵舖「新莊宏匯店」升級新店型　滷鴨血限時吃到飽

預計3月底滿開！釜山櫻花祭「必存6景點」

預計3月底滿開！釜山櫻花祭「必存6景點」

彩色海芋季3/27開跑！賞12萬株花卉　漫遊8大裝置藝術

彩色海芋季3/27開跑！賞12萬株花卉　漫遊8大裝置藝術

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

海底撈4分店新推甜點吃到飽

日本退稅新制11月上路　最新10大QA一次看

清心福全推愚人節飲料「荔枝白」　拉拉褲杯套只送不賣

屋馬燒肉創始店傳頂讓

饗食天堂推「大口吃肉派對」開跑

最難訂位粵菜廳晶華軒「鴨宴」限時登場

台北洲際酒店今夏開幕　就在大巨蛋園區內

板橋40年排骨飯老店！

台北3家飯店牛排吃到飽整理

防檢署揭出國伴手禮地雷清單禁帶回台

熱門行程

最新新聞更多

台北麵包祭4/18圓山花博登場

高端極地旅客「65%是上班族」　業者明年推東格陵蘭航次

兩餐中部唯一門市「中友店」6/30熄燈

沖繩6家必吃名店！限定「苦瓜漢堡」

戰事衝擊旅遊市場　改票一團噴200萬

屋馬燒肉創始店傳頂讓

桃園人憑卡遊「神戶2大異人館免費」

大師兄銷魂麵舖「新莊宏匯店」升級新店型　滷鴨血限時吃到飽

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366