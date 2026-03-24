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韓式吃到飽「兩餐」中部唯一門市6/30熄燈　全台剩8家分店

▲▼兩餐台中公益開幕 。（圖／記者黃士原攝）

▲兩餐中部唯一門市「中友店」6/30熄燈。（圖／兩餐提供）

記者黃士原／台北報導

平價韓式年糕火鍋吃到飽「兩餐」受到許多學生與小資族的喜愛，不過，台中唯一的門市「中友店」因租約到期，只營業到6月30日。

來自韓國的年糕火鍋「兩餐」，主打299元起就能吃到飽，火鍋可自行加入原味、紫米、艾草等各種韓式年糕及鮮蔬食材，自助吧上的魚板、韓式炸雞、韓式炸冬粉和新鮮蔬食等，也都是無限量供應。另有399元的肉肉吃到飽方案。

兩餐全盛時期全台有20多家分店，不過近年數量逐漸減少，目前全台剩9家，而中部唯一的中友店，日前公告因租約到期，只營業到6月30日，結束9年的開業時光，屆時全台分店數將變成8家。

▲屋馬燒肉創始店傳頂讓。（圖／飛天璇

另外，屋馬是台中知名燒肉餐廳，最多擁有7家分店，其中創始店園邸店去年5月停業進行裝修，不過一直沒重新開幕消息，近期反而傳出頂讓消息，Google店家資訊也顯示「暫停營業」。

2008年創立的屋馬燒肉，有台中最強燒肉美譽，是許多人到當地必吃餐廳之一，也是訂位困難餐廳。除了大份量燒肉、貼心的服務，不少網友認為作為副餐的「雞湯」以及「海鮮粥」更是一絕，還有人說「吃了好幾次，覺得本體就是海鮮粥吧」。

關鍵字： 兩餐 韓式年糕火鍋吃到飽

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