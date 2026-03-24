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改票一團噴200萬！戰事衝擊旅遊市場　旅行社籲：先觀望別急改

▲▼伊朗伊斯蘭革命衛隊，威脅將針對美國企業在中東據點進行攻擊。（圖／路透）

▲中東戰事持續動盪，衝擊旅遊市場。（示意圖／路透）

記者彭懷玉／台北報導

國際局勢動盪持續衝擊旅遊市場，旅行社紛紛啟動應變機制。業者指出，突發戰事不僅讓臨時改票成本動輒破200萬元，中東轉機風險升溫，也迫使行程大幅調整。在改票費用居高不下的情況下，建議已開票旅客「先觀望、不急著更動」。

▲元本旅遊今宣布與全球頂奢郵輪龍頭「銀海郵輪」(Silversea Cruises)達成深度戰略合作,元本旅遊董事長游國珍,銀海郵輪亞洲區銷售總監邱偉森。（圖／記者彭懷玉攝）

▲元本旅遊董事長游國珍（左）。（圖／記者彭懷玉攝）

元本旅遊董事長游國珍表示，今年3月一團巴西行程旅客在返台前遇上美伊開戰，為確保安全，旅行社緊急放棄原定航班，改由里約轉往聖保羅，再經西雅圖轉機返台。由於臨時搶票價格飆升，每張機票高達10萬元，20多名旅客改票成本一舉突破200萬元，更別說是大型旅行社需要進行的危機處理勢必更繁雜，同時也凸顯突發事件下的高風險與高代價。

面對國際情勢不確定性，游國珍建議旅客「先觀望、不急改票」。他舉例，今年底約190人的南極團機位早已開出，但部分旅客因需經杜拜轉機而產生疑慮，雖然仍可尋找替代航班，但現階段改票成本高昂，且多須由旅客自行負擔價差，若過早調整反而可能增加支出風險。

▲雄獅旅遊公關總經理單葑。（圖／記者彭懷玉攝）

▲雄獅旅遊公關總經理單葑。（圖／記者彭懷玉攝）

雄獅旅遊公關總經理單葑則指出，受中東局勢影響，目前出發至杜拜的行程已全面取消，並改推不經中東的純「希臘」或「土耳其」旅遊產品。同時採取「跟隨航空公司滾動式調整」策略，避免因旅行社主動取消而衍生違約成本，待航空公司正式公告後再同步應對。

在退改票機制方面，單葑表示，將依旅遊契約規範處理，扣除國外供應商已產生且無法退還的費用後，餘額退還旅客，部分損失則由旅行社吸收。她也強調，儘管近期出現轉單與取消情況，但因產品線布局分散，整體營運影響仍在可控範圍內。

關鍵字： 美伊戰爭 旅行社 航班 中東戰火 元本旅遊 雄獅旅遊

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