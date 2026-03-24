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桃園人遊神戶有優惠　4/1起憑市民卡「2大異人館免費參觀」

▲桃園市政府觀光旅遊局攜手神戶觀光局推出「桃園×神戶文化場館市民優惠活動」。（圖／觀旅局提供）

▲桃園市政府觀光旅遊局攜手神戶觀光局推出「桃園×神戶文化場館市民優惠活動」。（圖／觀旅局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園市民赴日本神戶旅遊有新優惠！桃園市政府觀光旅遊局攜手神戶觀光局推出「桃園×神戶文化場館市民優惠活動」，自2026年4月1日至2027年3月31日止，桃園市民只要出示市民卡APP，即可免費參觀萌黃之館（門票400日圓）與風見雞之館（門票500日圓）兩大歷史建築。

此次合作主打雙城文化互訪，桃園市民至神戶旅遊時，可於萌黃之館服務台出示市民卡APP兌換雙館參觀券，走訪北野異人館街代表性景點。

▲桃園市政府觀光旅遊局攜手神戶觀光局推出「桃園×神戶文化場館市民優惠活動」。（圖／觀旅局提供）

▲萌黃之館原為1903年美國總領事官邸，以淡雅萌黃色外牆及精緻室內裝飾聞名。

兩館皆為日本重要文化資產，萌黃之館原為1903年美國總領事官邸，以淡雅萌黃色外牆及精緻室內裝飾聞名；風見雞之館則原德國貿易商舊宅，以紅磚建築與屋頂象徵性的風向雞雕像著稱，展現19世紀西洋建築風格與神戶國際港都的歷史風貌。

▲桃園市政府觀光旅遊局攜手神戶觀光局推出「桃園×神戶文化場館市民優惠活動」。（圖／觀旅局提供）

▲風見雞之館則原德國貿易商舊宅，以紅磚建築與屋頂象徵性的風向雞雕像著稱。

位於神戶的神戶北野異人館街，源於1868年神戶開港後形成的外國人居留地，聚集多棟19世紀西洋風格建築。當年由英國建築師規劃街道與生活機能，融合異國文化，形塑獨特城市風貌。全盛時期曾有逾300棟異人館，如今僅存約30棟，其中約20棟對外開放，並於1980年被列為日本重要傳統建築群保存區，成為感受神戶歷史與異國文化的重要景點。

▲桃園市政府觀光旅遊局攜手神戶觀光局推出「桃園×神戶文化場館市民優惠活動」。（圖／觀旅局提供）

▲神戶市民來台也享對等優惠，可免費參觀桃園市兒童美術館與橫山書法藝術館。

同時，神戶市民來台也享有對等優惠，可免費參觀桃園市兒童美術館與橫山書法藝術館，體驗桃園在地藝文特色。此外，桃園市民於每月第一個星期三「市民日」，只要出示身份證件也可免票參觀桃園市立美術館兩館。

關鍵字： 桃園旅遊 神戶旅遊 日本旅遊 萌黃之館 風見雞之館 北野異人館街

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