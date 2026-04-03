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樹林沒排隊吃不到的豬肚雞火鍋！隱藏招牌炭烤串燒每桌限點一份

胖貓咪的奇幻旅程

胖貓咪的奇幻旅程 胖貓咪的奇幻旅程

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

▲▼曾家豬肚雞。（圖／胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

今天要帶大家去一個如果不早點去，絕對會排隊排到懷疑人生的神級美味「曾家豬肚雞」！這家店位在樹林往迴龍的方向，雖然位置稍微偏一點，但名氣大到不行，每次路過都是人潮。

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像在家客廳吃飯的溫馨感
店內的環境非常放鬆，不會有那種擁擠的壓迫感，反而很像在自家客廳吃火鍋一樣自在。重點是，這裡的白飯是無限續。配上熱騰騰的湯頭跟超下飯的串燒，真的會讓人一碗接一碗，完全停不下來。

▲▼曾家豬肚雞。（圖／胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼曾家豬肚雞。（圖／胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

菜單

▲▼曾家豬肚雞。（圖／胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

濃郁奶香白湯
很多人怕豬肚雞是因為怕那個辣到鎖喉的胡椒味，但曾家豬肚雞的湯頭非常友善！這裡的湯頭帶有一種自然的「奶香味」，胡椒味點到為止。如果你是「胡椒控」，桌上都有胡椒粉可以自己加到爽，但如果你跟我一樣喜歡溫潤香醇的湯頭，這一鍋絕對是你的愛。

▲▼曾家豬肚雞。（圖／胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼曾家豬肚雞。（圖／胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

鍋底給得超大方
滿滿的Q彈豬肚跟嫩滑雞肉，兩個人吃也完全沒問題。我們這次加點了鮮甜蔬菜類茼蒿、高麗菜、金針菇、玉米筍、玉米，吸湯神器豆皮吸滿奶香湯頭真的超好吃！

▲▼曾家豬肚雞。（圖／胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼曾家豬肚雞。（圖／胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼曾家豬肚雞。（圖／胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼曾家豬肚雞。（圖／胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼曾家豬肚雞。（圖／胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

為什麼豬肚雞湯是白色的？
根據許多老饕與美食評論家的介紹，曾家豬肚雞的湯頭之所以呈現迷人的乳白色，是因為使用了大量雞骨、豬骨與天然辛香料，經過長時間大火熬煮，將骨髓與油脂徹底乳化，才形成這般濃縮精華。

▲▼曾家豬肚雞。（圖／胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

每桌限點一份的「靈魂炭烤」
一坐下來，內行人的第一動作不是開火煮鍋，而是搶點串燒！曾家的串燒因為是師傅用純炭火手工慢烤，工序繁瑣，所以「每一桌限點一份」。

▲▼曾家豬肚雞。（圖／胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼曾家豬肚雞。（圖／胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

豬肉包蔥花串

▲▼曾家豬肚雞。（圖／胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲真心推薦！炭火逼出的油脂香氣跟清爽的蔥段結合，那種淡淡的炭香味是瓦斯爐烤不出來的靈魂，每一口都是精華。

▲▼曾家豬肚雞。（圖／胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

曾家豬肚雞火鍋

地址：新北市樹林區中正路668號
電話：0919－759252
營業時間：16：30－22：00（周一休息）

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團部落格

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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