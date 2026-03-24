桃園彩色海芋季3/27開跑！賞12萬株花卉　漫遊8大裝置藝術

▲桃園彩色海芋季將於3月27日至4月12日在大園溪海休閒農業區開展。（圖／翻攝自Facebook／桃園好農）



記者彭懷玉／綜合報導

「2026桃園彩色海芋季」將於3月27日至4月12日在大園溪海休閒農業區開展！今年一共種植約6萬5千株彩色海芋，搭配香水百合等花卉共12萬株，甚至看得到紫色海芋與黑色百合，桃園市農業局表示，開展時花況預估可達7至8成。

▲海芋預計在開展時綻放7-8成。（圖／翻攝自Facebook／桃園好農）



2026桃園彩色海芋季以「園夢奇芋記」為主題，透過彩色海芋盛開的過程，傳遞努力與圓夢的精神。農業局表示，今年花季由在地青農用心栽培，共種植14個品種、約6萬5千株彩色海芋，並搭配香水百合、姬百合、小蒼蘭與波斯菊等花卉，總數量約12萬株，構築出層次豐富的春日花海。其中，紫色海芋與黑色百合為首次亮相，為賞花體驗增添新意。

8大裝置藝術也是本屆亮點。農業局指出，活動主裝置「大聖花園」以諧音「大勝」為概念，打造大型花果山場景，由樂天大聖高舉冠軍獎盃，象徵桃園奪勝意象。今年彩色海芋結合花卉與樂天桃猿元素，首度採用雙IP設計，可見桃園吉祥物丫桃、園哥與猿氣小子、大聖同框。

其中，「勝利飛船」以桃園國際機場為靈感，由猿氣小子搭乘飛機登場；「積木幾何」則呈現角色自海芋中誕生，化身花海守護者。活動也呼應永續理念，將2026桃園燈會「馬力食足」及2025仙草嘉年華裝置再利用，提升資源運用效益。

除了巡遊賞花，展期間也規劃音樂表演、魔術秀、氣球互動與說故事活動等，還有YOYO家族見面會。現場亦設有手作體驗，遊客可製作專屬拍拍扇，並參與打卡兌換小禮物等活動。

▲期間也規劃音樂表演、魔術秀、氣球互動與YOYO家族見面會等。（圖／翻攝自Facebook／桃園好農）



交通方面，期間於桃園機場捷運A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站，均可轉乘免費接駁車前往會場，平日約30分鐘一班、假日約15分鐘一班；亦可搭乘桃園客運或自行開車前往，周邊設有停車場，方便旅客安排行程。

▲▼2026桃園彩色海芋季接駁車、停車資訊。（圖／翻攝自Facebook／桃園好農）



2026桃園彩色海芋季-園夢奇芋記

活動時間：3/27-4/12

活動地點：桃園溪海休閒農業區