大師兄銷魂麵舖「新莊宏匯店」升級新店型　滷鴨血限時吃到飽

▲大師兄銷魂麵舖「新莊宏匯PLUS店」3月26日重新開幕。（圖／大師兄銷魂麵舖提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

大師兄銷魂麵舖宣布「新莊宏匯店」升級成PLUS店，除了自助吧獨家新增3款炸物小點，人氣「蒜頭雞湯」更納入常駐菜單中，3月26日重新開幕，限時12天買套餐享滷鴨血吃到飽。

大師兄銷魂麵舖「新莊宏匯PLUS店」更新店裝，以大面積冷調灰色與不鏽鋼銀金屬材質為主。「自助吧」除提供PLUS店型必備的「紳士烏龍茶」、「雲映奶茶」與甜品「紅豆紫米湯」外，新增「香酥甜不辣條」、「香酥炸薯條」及「招牌炸豆包」3款炸物小點吃到飽。

▲限時12天於門市消費任一套餐享滷鴨血吃到飽。

業者也把人氣湯品「蒜頭雞湯」納入常駐菜單，以雞湯為基底，加上特製「靈魂蒜油」及多種辛香料慢火熬煮而成。

新莊宏匯店3月26日重新開幕，4月6日前消費任一套餐，可享滷鴨血吃到飽，實際活動結束時間依門市公告為準。

▲饗食天堂「大口吃肉派對」開跑。（圖／饗賓集團提供，下同）

另外，饗賓集團旗下「饗食天堂」與「果然匯」同步推出春季料理，前者以「大口吃肉狂歡派對Show me the meat」為主題，餐檯新增10道肉類料理；後者則攜手在地品牌「禾乃川國產豆製所」，透過職人豆製工藝與當令時蔬的結合，推出9道新菜色。

▲壽喜牛壽司。

饗食天堂「大口吃肉狂歡派對」的10道菜色，分別是松露魚卵綴牛肉玉子燒、壽喜牛壽司、和牛壽喜燒、時蔬牛板腱佐蘿勒紅酒醬、唐揚牛肉佐莎莎醬、茄汁慢燉牛肉丸、彩蔬牛肉油醋沙拉、左宗棠雞、櫻花蝦牛肉炒飯與和牛可樂餅。

▲時蔬牛板腱佐蘿勒紅酒醬。

時蔬牛板腱佐蘿勒紅酒醬這道菜把牛肉香煎至8分熟後搭配時蔬，淋上以紅酒與蘿勒調製而成的醬汁；壽喜牛壽司則以經典日式壽喜燒醬汁醃製牛肉、洋蔥與金針菇後捲入壽司，一口咬下即可感受牛肉的鮮嫩與醬香。

▲皇宮菜黃梅豆腐。

果然匯以「豆」趣初綻為題，攜手榮獲A.A.100%無添加認證的「禾乃川國產豆製所」，推出9道春季限定料理。分別是皇宮菜黃梅豆腐、嫩豆包味噌番茄串、多蜜若醬貝殼麵、無花果豆乳優格泡芙、焗烤味噌豆乳燉彩蔬、味噌溜千張豆腐酥、烤豆干芝麻豆乳千層酥、椒香催淚皮蛋豆腐、莓果豆乳布丁燒。

▲嫩豆包味噌番茄串。

皇宮菜黃梅豆腐採用當令最鮮嫩的皇宮菜，搭配香煎豆腐丁，融合細緻黃梅豆腐乳醬，入口清爽甘醇；多蜜若醬貝殼麵加入台灣在地小農栽種的黃豆，以慢火熬煮的多蜜若風味醬汁緊緊包裹貝殼麵，更融入鷹嘴豆與紅腰豆等超級食材。