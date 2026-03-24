六福村「兒童連假6歲以下免費」　小人國最低67元

▲新竹關西六福村祭出兒童連假優惠。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

兒童連假將至，各大主題樂園紛紛祭出優惠搶攻親子客群。其中，六福村首推6歲（含）以下孩童免費入園；小人國除6歲以下兒童67元之外，連假頭、尾兩天，身分證字號或出生年月日同時含「6」、「7」，最高可享267元入園。

▲六福村於4月3日至4月6日推出兒童節優惠，凡6歲（含）以下孩童可享免費入園。（圖／業者提供）



六福村宣布於4月3日至4月6日推出兒童節優惠，凡6歲（含）以下、為民國108年4月（含）後出生的幼童，可享免費入園，每名兒童需搭配一位成人購票入場。除兒童免費外，園方也推出「全民童樂」優惠價799元，以及「桃竹鄉親」限定599元專案，讓不同族群都能以親民價格暢玩樂園。

▲小人國推出「2026童樂會」，連假3歲以上至6歲以下兒童只要67元，7歲至12歲以下則為267元。（圖／業者提供）



另一方面，小人國則在同樣檔期推出「2026童樂會」，連假四天期間，3歲以上至6歲以下兒童只要67元，7歲至12歲以下則為267元，需出示健保卡即享優惠。此外，4月3日與4月6日加碼「數字對對碰」活動，身分證字號或出生年月日含有「6」或「7」，對中一碼享467元入園、對中兩碼享267元好康。

▲4月3日與4月6日加碼「數字對對碰」活動，身分證字號或出生年月日含「6」或「7」，中兩碼享267元好康。（圖／業者提供）



不僅如此，小人國4月再推「全民返校日」，於4月12日、19日及26日三個周日，凡穿著台灣學校正式制服（需可辨識校名或校徽）者，不限年齡皆可免費入園，掀起另類懷舊風潮。