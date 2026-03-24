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海底撈4分店新推「甜點吃到飽」　開鍋加價每人199元

▲海底撈4分店新推甜點吃到飽。（圖／海底撈提供）

▲海底撈4分店新推甜點吃到飽，上圖為高雄大遠百店自助甜點吧。（圖／海底撈提供）

記者黃士原／台北報導

知名火鍋品牌「海底撈」北中南4分店新推自助甜點吧，蛋糕點心、水果與哈根達斯冰淇淋都能無限取用，目前單點嚐鮮價每人299元，開鍋加價199元就能馬上享用。

海底撈火鍋除了麻辣鍋受到歡迎，最大特色就是各種貼心服務，近期高雄大遠百店、台中廣三SOGO店、台南FOCUS店及板橋大遠百店（3/25開始）推出自助甜點吧，各式蛋糕點心、水果與哈根達斯冰淇淋都能無限取用，開鍋加購價每人199元，也能只用甜點不吃火鍋，每人299元。

▲海底撈4分店新推甜點吃到飽。（圖／海底撈提供）

▲開鍋加購199元，各種甜點都能無限取用。（圖／海底撈提供）

自助甜點吧供應時段平日中午至下午5點，但以各家店為主，像是台中廣三SOGO店是早上11點開始，板橋大遠百店則是中午12點開始。此外，台中廣三SOGO店還推出限時優惠，3月25日開鍋即可免費體驗。

▲鳥貴族高島屋店「吃喝到飽」專案今日登場。（圖／記者黃士原攝）

另外，鳥貴族高島屋店推出「吃喝到飽」，特價每人899元，不論是經典串燒、人氣釜飯，還是冰涼的生啤酒與沙瓦，全品項都可以無限續點。用餐時間為120分鐘，自第1人進場開始計算，點餐時間為90分鐘，點餐時間結束後恕不再接受點餐。

鳥貴族以「高品質、大份量、全品項均一價100元」為品牌特色，其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。餐廳同步提供特色手工菜，如山藥泥鐵板燒、貴族雞湯釜飯、雞湯雜炊、起司雞肉丸、青椒鑲肉等。
 

關鍵字： 美食雲 海底撈 甜點吃到飽

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