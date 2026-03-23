【廣編】全台最大西班牙薰衣草歐式花園　九族文化村「紫戀薰衣草」已全面綻放

▲九族文化村種植上萬株西班牙薰衣草，為全台最大的單一品種「西班牙薰衣草」歐式花園。

圖、文／九族文化村提供

隨著春意盎然，南投九族文化村的「紫戀薰衣草」正迎來一年中最迷人的時刻。園區內大規模栽植的西班牙薰衣草已全面綻放，層層疊疊的紫色花毯隨風搖曳，散發出淡雅迷人的芬芳。與園區中充滿異國風情「水沙連歐洲花園」與「西班牙海岸」建築群相互輝映，勾勒出宛如置身歐洲南境的浪漫景致。這片壯觀的花海不僅是全台最大的單一品種西班牙薰衣草打造、數量突破萬株的夢幻歐式花園，更是一場視覺與感官的饗宴。最佳賞花期間預估為3-4月，把握花期最盛的時機，讓身心沉浸在春天最動人的詩篇之中。

九族文化村選種的「西班牙薰衣草」，最大特色是花穗頂端長有如「兔子耳朵」般的可愛花苞，外觀獨特且具濃郁的松木與樟腦香氣。來到南投九族文化村，除了漫步歐式花園賞花，「西班牙海岸」也是不能錯過的人氣區域。以高第風格為靈感，繽紛的馬賽克拼貼、自由流動的線條，讓整個空間充滿活潑又帶點童趣的異國氛圍，走在其中就像來到陽光燦爛的地中海小鎮。園區內不只有吸睛的建築景觀，還結合多樣化的水上遊樂設施，無論是輕鬆消暑的「水戰船」、「大漩渦」，或是刺激的「無敵艦隊」，遊客都能找到屬於自己的樂趣。

「紫戀薰衣草」活動自3月9日至4月6日登場，橫跨清明兒童連假，是春季出遊的絕佳時機。若想捕捉最動人的紫色風景，建議把握上午10點至下午2點之間前往，斜射的陽光能細膩勾勒出薰衣草苞片的層次與立體感，讓整片花海更顯鮮亮奪目。走進南投九族文化村，在最美光影之中收藏專屬於春天的紫色記憶，為旅程畫下令人回味的句點。