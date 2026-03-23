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集結3款不同風味豬肉料理　吉豚屋「MAX極上豚」系列今日開賣

▲吉豚屋「MAX極上豚」今日開賣。（圖／吉豚屋提供）

▲MAX極上豚丼（前）。（圖／吉豚屋提供）

記者黃士原／台北報導

肉食控看過來！台灣吉豚屋全新重量級餐點「MAX極上豚」系列今日開賣，集結3款不同風味的豬肉料理，是肉食控絕對不能錯過的豪華餐點。

「MAX極上豚」系列一次集結3款風味豬肉料理，分別是外酥內嫩、帶有紮實嚼勁的里肌豬排，裹上獨門唐揚粉、酥香涮嘴的豬肉條，以及以特製蒜醬結合燒肉醬精心烹煮、香氣濃郁的豚燒肉，3種截然不同的口感與風味一次擁有。MAX極上豚丼售價299元，MAX極上豚定食售價339元。

▲吉豚屋「MAX極上豚」今日開賣。（圖／吉豚屋提供）

▲MAX極上豚定食（前）。（圖／吉豚屋提供）

活動期間同步推出內用限定的「超吉雙人餐」與「超吉三人餐」超值組合。點購套餐不僅能品嚐全新期間限定的MAX極上豚系列，還能一次享用到「吉豚三重奏定食」、「海老腰內豬排丼」等人氣餐點，豐盛搭配滿足不同口味需求。其中「超吉雙人餐A」、「超吉雙人餐B」優惠價799元，「超吉三人餐」優惠價1099元，整體最高可現省152元。

▲Q Burger首度攜手世界麵包冠軍「吳寶春師傅」推出限量手作佛卡夏系列。（圖／Q Burger提供）

另外，連鎖早午餐「Q Burger」首度攜手世界麵包冠軍吳寶春，推出限量手作佛卡夏系列，7種品項供消費者選擇，每日每店限量10顆，售完為止。

Q Burger聯名「佛卡夏」採用吳寶春麥方店專屬「魯邦種酵母」，長時間熟成發酵，麵團形成細緻氣孔與天然乳酸香氣，再揉入義大利綜合香料，出爐後刷上義大利冷壓初榨橄欖油，呈現金黃光澤與濕潤口感。

佛卡夏系列共有7種品項，包括「鮮蔬莫扎瑞拉火腿佛卡夏（售價135元）」、「鮮蔬莫扎瑞拉鮪魚佛卡夏（售價135元）」、「鮮蔬橙香米蘭豬排佛卡夏（售價160元）」，以及「佛卡夏佐經典油醋醬（小份售價45元；大份65元）」。
 

關鍵字： 美食雲 MAX極上豚 吉豚屋

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