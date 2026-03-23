阿里山櫻王開6成！達人推薦2賞花路線　拍蒸汽火車穿過櫻花林

▲阿里山櫻王已開花約6至7成。（圖／翻攝自阿里山國家森林遊樂區臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

阿里山花季進入「爆發期」，知名攝影達人黃源明表示，目前阿里山指標性的「櫻王」染井吉野櫻已開花約6至7成，緊接著迎接4月清明連假，除了追櫻花，還有台灣一葉蘭、繡球花與海芋紛紛露臉。他也推薦「兩大賞花精華路線」，帶領遊客深入水山線舊鐵道，賞粉色櫻花與千年檜木。

▲沼平車站櫻花大道蒸汽火車行駛。圖為過去畫面。（圖／阿里山賓館提供）

阿里山花季必衝！2 大推薦賞景點路線

路線一：經典鐵道追櫻 捕捉「蒸汽火車＋櫻花林」同框

黃源明指出，喜歡攝影、收集阿里山經典風景的遊客，推薦可以前往阿里山工作站、沼平公園，當地的「阿龜櫻」已進入最佳觀賞期。

其中沼平公園在3月31日是今年花季最後一班蒸汽主題列車，想拍下「蒸汽火車行駛櫻花林」的畫面，務必把握最後機會。此外，在香林橋周邊， 從阿里山賓館往三代木步道路線，可見到白、粉、紅三色山櫻花交織，同樣是推薦去處。

▲阿里山山櫻花。（圖／翻攝自阿里山國家森林遊樂區臉書專頁）

▲台灣一葉蘭。（圖／翻攝自阿里山國家森林遊樂區臉書專頁）

路線二：走舊鐵道看水杉巨木、賞台灣一葉蘭

若想避開人潮、享受靜謐森林，在4月至5月春夏交替之際，氣候最是涼爽，不妨前往「水山線舊鐵道」， 沿途能欣賞雛菊盛開，步道盡頭可仰望壯觀的「水山巨木」，享受包場般的森林浴。

而在第一管制站岩壁，則能欣賞粉紫色的「台灣一葉蘭」；接下來在姐妹潭與祝山林道，高山杜鵑、玉山杜鵑也將陸續盛開。

▲阿里山賓館前千島櫻。（圖／阿里山賓館提供）

為了讓遊客深度感受森林療癒力， 4/17、4/24、5/1、5/8、5/15、5/22入住阿里山賓館指定房型，即可由黃源明導覽，探訪水山療癒步道，從詩人步道的海芋、繡球花一路聊到林業鐵路的水山線歷史。