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台北洲際酒店今夏開幕！位於大巨蛋園區內　350間房12坪起跳

▲洲際酒店集團今（23日）於Sports Nation餐廳舉辦台北洲際酒店招募活動,洲際酒店集團台灣區總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）,台北洲際酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北洲際酒店位於大巨蛋園區內，是集團全新據點。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

IHG洲際酒店集團旗下台北洲際酒店預計今夏正式營運，今（23日）舉辦人才招募活動，台灣區總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）表示，館內規劃各式房型共350間，12坪起跳，還有7間餐廳，預計聘任500名全職員工，軟硬體就緒後才開幕。

▲洲際酒店集團今（23日）於Sports Nation餐廳舉辦台北洲際酒店招募活動,洲際酒店集團台灣區總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）,台北洲際酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲洲際酒店集團台灣區奢華與生活風格品牌總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）。（圖／記者彭懷玉攝）

羅嘉麒接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，台北洲際酒店規劃約350間客房，其中包含約60間長住型公寓套房，配備完整廚房、洗衣機與烘衣機，滿足長期住宿需求；最基礎的標準客房大小則落在12坪，並設有多間雙床房型，方便兩大兩小家庭同住。

▲台北洲際酒店。（示意圖／翻攝自台北洲際酒店官網）

▲▼台北洲際酒店大廳及酒吧。（示意圖／翻攝自酒店官網）

▲台北洲際酒店。（示意圖／翻攝自台北洲際酒店官網）

在硬體設計上，飯店導入智慧AI系統，旅客可透過電視操作點購備品，如拖鞋等日常用品，也支援語音控制功能，包括開關窗簾、燈光與空調等，提升入住便利性。客房同時配置Bose音響、Dyson吹風機、濃縮咖啡機等，甚至可在房內調製雞尾酒。羅嘉麒表示，奢華不僅體現在設備，更在於「旅客在房內能享受什麼」。

在永續方面，飯店亦取消一次性瓶裝水，改採房內獨立飲水設備，落實環保理念。

餐飲部分，館內規劃7大餐飲選擇，包含韓式、日式、牛排館、中式料理及國際自助餐等多元風格，並邀請法籍行政糕點主廚負責甜點與下午茶，強化餐飲競爭力。

▲洲際酒店集團今（23日）於Sports Nation餐廳舉辦台北洲際酒店招募活動,洲際酒店集團台灣區總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）,台北洲際酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北洲際酒店加緊施工，預計今夏營運。（圖／記者彭懷玉攝）

至於民眾最關心的房價，羅嘉麒指出，將依平假日、季節及大型活動（如演唱會）等因素彈性調整，雖未透露實際價格區間，但指出其市場定位與W Hotel Taipei相近，未來將在硬體規格與價格之間取得平衡，回應市場對「CP值」的期待。

▲洲際酒店集團今（23日）於Sports Nation餐廳舉辦台北洲際酒店招募活動,洲際酒店集團台灣區總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）,台北洲際酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲洲際酒店集團今舉辦台北洲際酒店首場招募活動。（圖／記者彭懷玉攝）

此次招募活動也吸引大量求職者參與。業者表示，飯店需招募約500名全職員工，職缺涵蓋餐飲、房務、財務及行銷等部門；今天現場約有220至250人到場應徵，加上線上已收到約1,600份履歷，顯示市場反應熱絡。

▲▼新北板橋馥華艾美外觀。（圖／業者提供）

▲板橋馥華艾美酒店預計5月25日正式開幕。（圖／業者提供）

另外，萬豪酒店集團也傳出新訊，旗下首間國際直營星級酒店「台北板橋馥華艾美酒店」將在5月25日開幕，目前104上仍在徵才中。該酒店規劃236間客房、行政酒廊、泳池與健身房等完善休閒設施，並提供中餐廳、全日餐廳、高空酒吧、宴會廳與會議室等多元餐飲與活動空間，距離板橋車站步行免10分鐘即能抵達。

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