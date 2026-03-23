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和牛壽喜燒、可樂餅吃到飽　饗食天堂推「大口吃肉派對」開跑

▲饗食天堂「大口吃肉派對」開跑。（圖／饗賓集團提供）

▲饗食天堂「大口吃肉派對」開跑，上圖為和牛壽喜燒。（圖／饗賓集團提供）

記者黃士原／台北報導

饗賓集團旗下「饗食天堂」與「果然匯」同步推出春季料理，前者以「大口吃肉狂歡派對 Show me the meat」為主題，餐檯新增10道肉類料理；後者則攜手在地品牌「禾乃川國產豆製所」，透過職人豆製工藝與當令時蔬的結合，推出9道新菜色。

▲饗食天堂「大口吃肉派對」開跑。（圖／饗賓集團提供）

▲壽喜牛壽司。

饗食天堂「大口吃肉狂歡派對」的10道菜色，分別是松露魚卵綴牛肉玉子燒、壽喜牛壽司、和牛壽喜燒、時蔬牛板腱佐蘿勒紅酒醬、唐揚牛肉佐莎莎醬、茄汁慢燉牛肉丸、彩蔬牛肉油醋沙拉、左宗棠雞、櫻花蝦牛肉炒飯與和牛可樂餅。

▲時蔬牛板腱佐蘿勒紅酒醬。（圖／饗賓集團提供）

時蔬牛板腱佐蘿勒紅酒醬這道菜把牛肉香煎至八分熟後搭配時蔬，淋上以紅酒與蘿勒調製而成的醬汁；壽喜牛壽司則以經典日式壽喜燒醬汁醃製牛肉、洋蔥與金針菇後捲入壽司，一口咬下即可感受牛肉的鮮嫩與醬香。

▲果然匯。（圖／記者黃士原攝）

▲皇宮菜黃梅豆腐。（圖／饗賓集團提供）

果然匯以「豆」趣初綻為題，攜手榮獲A.A.100%無添加認證的「禾乃川國產豆製所」，推出9道春季限定料理。分別是皇宮菜黃梅豆腐、嫩豆包味噌番茄串、多蜜若醬貝殼麵、無花果豆乳優格泡芙、焗烤味噌豆乳燉彩蔬、味噌溜千張豆腐酥、烤豆干芝麻豆乳千層酥、椒香催淚皮蛋豆腐、莓果豆乳布丁燒。

▲果然匯。（圖／記者黃士原攝）

▲嫩豆包味噌番茄串。（圖／饗賓集團提供）

皇宮菜黃梅豆腐採用當令最鮮嫩的皇宮菜，搭配香煎豆腐丁，融合細緻黃梅豆腐乳醬，入口清爽甘醇；多蜜若醬貝殼麵加入台灣在地小農栽種的黃豆，以慢火熬煮的多蜜若風味醬汁緊緊包裹貝殼麵，更融入鷹嘴豆與紅腰豆等超級食材。

▲享鴨推出鴨霸雙龍宴，名字內有龍的顧客，內用套餐就能免費吃龍蝦或七星斑。（圖／王品集團提供）

另外，「享鴨」4月19日前推出橙香金絲炸龍蝦、烈焰秘醬爆龍蝦及盤龍鮮蔬七星斑3款季節新菜，套餐加購優惠價699元起。品牌同時廣發龍選之人召集令，凡用餐顧客名字中有龍、蓉、儂等字（字音相同即可），或是龍年出生的人，平日到店內用套餐，就送價值逾千元的龍蝦或七星斑1份。

▲「莆田」龍蝦料理則供應到4月30日，分別是南洋咖哩龍蝦及橙酒火焰龍蝦。（圖／王品集團提供）

「莆田」則推出海陸料理，供應到4月30日，南洋咖哩龍蝦的椰香與咖哩香氣，襯出龍蝦鮮甜Q彈的口感，橙酒火焰龍蝦吸睛度超高，上桌佐以橙酒嗆香搭配火焰秀，最適合拍照打卡炫耀。另有金磚酥皮牛排，外酥內軟、鹹香迷人。以上菜色套餐加購價399元起。

關鍵字： 美食雲 饗食天堂

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