清心福全推愚人節飲料「荔枝白」　拉拉褲杯套只送不賣

▲清心福全推愚人節創意飲品「荔枝白」。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

愚人節出招，清心福全開賣全新創意飲品「荔枝白」，不僅把黑色珍珠變成白色，再搭配荔枝基底茶，全白加透明外觀超吸睛。4月1日當天再送1日限定「拉拉褲杯套」，消費滿178元就能獲得，送完為止。

清心福全「荔枝白」以荔枝果漿為基底茶，搭配白玉珍珠，每杯售價60元，各門市白珍珠售完即停售荔枝白。另外，白開水搭配珍珠的「珍珠白」也持續販售中，售價30元起，各區價格不同。

▲4月1日愚人節當天消費滿178元即送拉拉褲杯套。

4月1日愚人節當天，業者還要送全新贈品「清心福全杯套-拉拉褲款」，以三角立體剪裁設計包覆杯身底部，能接住冰飲杯身滑落的水珠，外型就像替飲料穿上了一件「小褲褲」，消費滿178元即可免費獲得，只送不賣。

▲網傳7-11將推出「全黃布丁」。（示意圖／資料照）

另外，近日Threads上也瘋傳，7-11將在愚人節（4月1日）當天推出「全黃布丁」，主打去除焦糖醬、整顆皆為布丁本體的設定。消息一出立刻引發熱議，全黃布丁不僅被網友暱稱為「統一布布」，還有大批人直呼「只想吃布丁本體」、「希望是真的」，討論度持續升溫。

針對網路流傳消息，7-11並未正面證實，僅低調回應「敬請期待」。由於時間點接近愚人節檔期，是否為限定企劃或話題操作，仍有待官方進一步公布。

回顧去年，7-11推出顛覆傳統的「翻轉布丁」，將原本底層焦糖轉為上層焦糖風味凍，下層則為布丁風味醬，創意吃法吸引大批消費者搶購，首波開賣即秒殺完售。之後更延伸推出「布丁牛奶雪糕」版本，強調濃郁布丁與焦糖風味結合，再度成功帶動話題。