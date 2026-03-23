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壽司郎x庫洛魔法使聯名活動開跑　限定餐點、周邊商品一次看

▲壽司郎聯名庫洛魔法使。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎x庫洛魔法使聯名活動開跑。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

小櫻迷注意！台灣壽司郎攜手日本經典動畫《庫洛魔法使透明牌篇》，今日起至4月26日推出「小櫻與壽司郎的奇幻冒險」，帶來一系列聯名餐點、透明卡牌，還有各種加購周邊商品，包括零錢包、鑰匙圈及叉匙組，數量有限、售完為止。

這次壽司郎與庫洛魔法使的聯名菜單，以深受喜愛的「人氣角色」與充滿幻想色彩的「透明牌元素」為靈感，「小櫻幸福草莓蛋糕（140元）」將粉紅草莓慕斯、草莓庫利結合海綿蛋糕層，搭配檸檬餡夾層，表現小櫻溫柔甜美的角色形象；「小狼燒賣海苔包（60元）」以燒賣元素為主體，呼應角色來自香港的背景；「知世鰻魚玉子紫蘇卷（60元）」經紫蘇粉調味的淡紫色壽司飯依序包入玉子燒、鰻魚，細膩層次呈現知世溫柔細心的一面。

「小可章魚燒風豆皮壽司（40元）」則是「小可」喜愛的章魚燒為靈感，將豆皮壽司加入章魚丁、章魚燒醬、美乃滋與青海苔粉。聯名餐點都可免費獲得透明插卡1張。

▲壽司郎聯名庫洛魔法使。（圖／記者黃士原攝）

▲▼盲袋透卡共22款。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎聯名庫洛魔法使。（圖／記者黃士原攝）

除了聯名餐點，壽司郎也推出各種限定周邊、滿額贈。首先今日起，於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票滿500元贈「盲袋透卡」1張（最多贈2張），透卡共22款、含3款隱藏版，全台限量10萬張，送完為止。

全台壽司郎門市點任一150元「可樂／雪碧／可爾必思／冷泡茶」飲料組合，即可獲得「甜點系列杯子盲盒」1個，共5款，全台限量2萬個。

▲壽司郎聯名庫洛魔法使。（圖／記者黃士原攝）

▲零錢包。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎聯名庫洛魔法使。（圖／記者黃士原攝）

▲壓克力鑰匙圈。（圖／記者黃士原攝）

加價購部分，單筆發票滿500元可以250元加購「零錢包」1個（最多2個），共3款，全台限量1萬8,000個。「盲袋壓克力鑰匙圈」3月30日起登場，單筆發票滿500元可用100元加購1個（最多2個)，全台共1萬5,000個。4月6日起，單筆發票滿500元可以250元加購「夢之杖叉匙組」1組，全台共1萬5,000個。

▲壽司郎聯名庫洛魔法使。（圖／記者黃士原攝）

▲▼壽司郎打造6家主題限定店。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎聯名庫洛魔法使。（圖／記者黃士原攝）

此外，壽司郎打造6家主題限定店，包含壽司郎台北中華路店、壽司郎新店中興路店、壽司郎桃園青埔店、壽司郎台中北屯松竹店、壽司郎台南南紡店、壽司郎高雄夢時代店，讓用餐空間化身粉絲朝聖打卡場域。

壽司郎也同步在社群媒體辦活動，即日起至4月26日前，將主題店拍攝任一聯名餐點或店內布置照片，上傳至個人IG限時動態，追蹤標官方帳號並在抽獎貼文留言，有機會抽中《庫洛魔法使透明牌篇》的限量周邊商品（20名）。於4月1日至4月26日在壽司郎FB活動貼文下方留言對小櫻的生日祝福，有機會抽中壽司郎折價券500元（20名）。

▲「達美樂X三麗鷗」第2彈聯名開跑。（圖／業者提供）

另外，「達美樂X三麗鷗」聯名第2彈加入「酷洛米」，其中「美樂蒂款」由美樂蒂化身披薩職人，搭配火山披薩圖樣鍵帽；「酷洛米款」則是酷洛米頭戴外送安全帽，結合披薩盒的鍵帽設計，且壓下按鍵還會發出光芒，除了裝在機械式鍵盤上，也可以掛在包包上。

即日起至4月12日凡購買「萌力滿點套餐」（內含2個經典大披薩）即可獲得聯名鍵帽盲盒1個，售價729元，盲盒樣式隨機出貨。

關鍵字： 美食雲 壽司郎 迴轉壽司

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