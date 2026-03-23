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防檢署揭「出國伴手禮地雷清單」禁帶回台　最高罰100萬

▲航警局陳姓員警多次非法放行旅客夾帶加熱菸入境，圖為桃園機場二航廈入境大廳。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲旅客出國返台記得攜帶的伴手禮不能有肉。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者蔡玟君／綜合報導

不少人出國返台時習慣帶回當地零食、伴手禮，動植物防疫檢疫署就點出7類物品禁止攜帶入境，一旦違規最高可處新台幣100萬元罰鍰。其中最容易誤帶回台灣的肉類，防檢署指出「就算是真空包裝也不能有肉」；而布丁雖然能攜帶入境，但可能會被認定為液體，能否隨身要由當地機場安檢單位判定。

▲▼日本超市水果，日本草莓，草莓示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲水果也不能攜帶入境。（示意圖／記者蔡玟君攝）

7類物品禁止入境　飛機餐水果、溏心蛋都不行

有不少看似日常的食品其實不能帶回台灣。例如未完全熟成的蛋類（如溏心蛋、溫泉蛋）皆屬禁止項目；各類生鮮水果亦不得攜帶入境，即使是飛機餐提供的水果也不例外。另包括含肉三明治、飯糰、麵包，或雞肉製成的零食與蛋白棒，同樣都在禁止之列。

防檢署也整理出7大類禁止攜帶入境物品，包括各類禽畜肉製品、活體動物、蛋與生乳、含動物成分寵物食品、生鮮蔬果與植物、土壤及昆蟲，以及動植物用藥品等，無論隨身攜帶或透過郵寄、快遞方式寄回台灣，皆屬違規行為。

依據《動物傳染病防治條例》，旅客違規攜帶肉製品入境，將面臨1萬元至100萬元罰鍰。特別是自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉製品入境，首次違規即開罰20萬元，再犯則直接提高至100萬元。

肉類製品陷阱多　多口味餡餅、真空包裝「有肉都不行」

防檢署表示，出國旅遊看到餅乾、糕餅以為甜點沒問題，其實很多都有含肉，包括多口味餡餅禮盒，可能有某些口味就包括肉，提醒民眾一定要看清楚成分表。

在旅客最常詢問的品項中，「泡麵」成為違規高風險商品。防檢署說明，若為單純沖泡即食的泡麵、速食米粉或粥品，多半可免檢疫攜帶入境；但若內含肉類加工品，如香腸、雞爪等配料，則屬禁止輸入項目，一不留意就可能觸法。

此外，真空包裝的肉類製品，即使是已經煮熟也都禁止攜帶入境，若回國入境前還是不確定，可至「動植物檢疫櫃檯」主動申報避免受罰。

▲▼泡麵。（圖／記者許力方攝）

▲泡麵是違規高風險商品。（示意圖／記者許力方攝）

多數加工食品原則可攜帶入境　甜點含水果裝飾需向檢疫人員確認

防檢署表示，多數經加工食品原則上可攜帶入境，例如布丁、生乳捲等乳製甜點皆屬可帶範圍，但若是有新鮮水果裝飾，建議入境時再向檢疫人員確認；此外，布丁可能被認定為液體，是否可隨身攜帶須由機場安檢單位判定。

關鍵字： 旅遊知識 亞洲旅遊 出國旅遊 防檢署

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