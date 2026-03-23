Q Burger聯名吳寶春推「手作佛卡夏系列」　每店每日限量10顆

▲Q Burger首度攜手世界麵包冠軍「吳寶春師傅」推出限量手作佛卡夏系列。（圖／Q Burger提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖早午餐「Q Burger」首度攜手世界麵包冠軍吳寶春，推出限量手作佛卡夏系列，7種品項供消費者選擇，每日每店限量10顆，售完為止。

Q Burger聯名「佛卡夏」採用吳寶春麥方店專屬「魯邦種酵母」，長時間熟成發酵，麵團形成細緻氣孔與天然乳酸香氣，再揉入義大利綜合香料，出爐後刷上義大利冷壓初榨橄欖油，呈現金黃光澤與濕潤口感。

佛卡夏系列共有7種品項，包括「鮮蔬莫扎瑞拉火腿佛卡夏（售價135元）」、「鮮蔬莫扎瑞拉鮪魚佛卡夏（售價135元）」、「鮮蔬橙香米蘭豬排佛卡夏（售價160元）」，以及「佛卡夏佐經典油醋醬（小份售價45元；大份65元）」。

還有3款為套餐組合，內含佛卡夏1顆搭配沙拉、主餐，有「佛卡夏鮮蔬莫扎瑞拉德式香腸餐（售價150元）」、「佛卡夏鮮蔬莫扎瑞拉卡啦雞餐（售價160元）」、「佛卡夏鮮蔬莫扎瑞拉嫩炒蛋餐（售價130元）」。

業者表示，每店每日限量10顆佛卡夏，依當日點餐分配至不同品項，若來客數較多，門市也會視庫存量調整增賣。

▲業者同步推出6款新品。

此外，Q Burger同步開賣6款新品，有「鮮蔬莫扎瑞拉起士吐司（售價59元）」、「鮮蔬莫扎瑞拉火腿吐司（售價75元）」、「米蘭豬排起士白醬燉飯（售價170元）」、「培根雞肉捲紅醬義大利麵（售價160元）」、「氣泡冰咖啡（售價65元）」、「西西里氣泡冰咖啡（售價80元）」。

▲芝麻厚切里肌芝加哥堡（左），芝麻香蕉蛋餅（右）。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另一家連鎖早餐「拉亞漢堡」近日與人氣IP「馬來貘LAIMO」聯手，推出7款餐點以及4款套餐組合，「芝麻厚切里肌芝加哥堡」，里肌淋滿特製黑芝麻醬，再搭配生菜、番茄，口感鹹甜，售價89元；「芝麻香蕉蛋餅」把台灣香蕉包進蛋餅中，結合黑芝麻醬，售價65元。

▲芝麻皇后奶油吐司（左）、芝麻乳酪貝果（右）。

▲芝麻生甜甜圈。

還有「芝麻乳酪貝果（65元）」、「芝麻皇后奶油吐司（50元）」、「芝麻可頌（50元）」及「芝麻生甜甜圈（65元）」4款甜點輕食，以及「芝麻奶茶（45元）」。

▲同步推出限量周邊「貘生氣舒壓吐司」。

聯名套餐有「馬來貘1號舒壓餐」含芝麻厚切里肌芝加哥堡、黃金脆薯、中杯紅茶；「馬來貘2號舒壓餐」含芝麻乳酪貝果、麥克雞塊、中杯紅茶；「馬來貘3號舒壓餐」含芝麻皇后奶油吐司、三角薯餅、中杯紅茶；「馬來貘4號舒壓餐」含厚切里肌米堡、蘋果派、中杯芝麻奶茶。

限定周邊「貘生氣舒壓吐司」以馬來貘結合吐司造型的軟Q捏捏球，購買4款聯名套餐則可直接獲得，或於門市消費並用99元加購，售完為止。