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彰化最美鐵道花海！二水花旗木爆開「本周最美」　免開車玩法推薦

▲二水花旗木上周已花開7成，預計本周最美。（圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供）

▲二水花旗木上周已花開7成，預計本周最美。（圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

全台最美「鐵道花旗木廊道」再現彰化！位於二水的花旗木近日大爆開，沿著台鐵集集支線綿延綻放，交織成一幅夢幻景致；參山處表示，上周已花開7成，預計本周最美，若不下雨可撐至4月下旬。參山處推薦一至二日遊行程，賞完花後可至紫南宮祈福、走訪竹山小鎮，開啟一段彰化小旅行。

▲二水花旗木,二水車站。（圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供）

▲花旗木又有「泰國櫻花」之稱，桃紅、粉白色花樹依偎著鐵道盛開，形成中台灣獨有的春日風景。

又有「泰國櫻花」之稱的花旗木，每年3至4月進入觀賞期，約60株多集中在源泉車站往東一側，桃紅、粉白色花樹依偎著鐵道盛開，形成中台灣獨有的春日風景，每年吸引眾多旅客、攝影玩家提前駐足拍攝。

▲二水花旗木,二水車站。（圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供）

▲二水車站。

交通部觀光署參山國家風景區管理處建議，賞完花旗木後，可到南投竹山的紫南宮祈福求財，品嚐甕仔雞等在地美食，再延伸展開「竹山小鎮散策」，走進巷弄之間，探訪結合老屋風貌與設計感的特色咖啡館，品味竹山的日常節奏與人文溫度。

或從二水車站出發，走訪源泉故事屋、八堡圳農情館，或騎乘二水八堡圳自行車道感受田園水圳風光；延伸至社頭地區，則可漫遊台灣織襪文物館、杜鵑花大道、月眉池等景觀，並品嚐在地人氣美食蒜頭麵。

▲杉林溪今年首次大規模種植波波草，數量達6000棵。（圖／翻攝自Facebook／愛上杉林溪）

▲杉林溪。（圖／翻攝自Facebook／愛上杉林溪）

若時間充裕，也可安排二日遊，入住竹山特色旅宿，夜晚感受山城靜謐，隔日再前往溪頭自然教育園區、杉林溪或日月潭等熱門景點，從花海一路玩到山林，讓春季旅行更完整。

此外，3月28日二水也將舉辦結合音樂演出與親子活動的在地節慶；而預計4月3日首航的觀光列車「山嵐號」，行經二水與社頭一帶，目前席次已開放預訂至6月，鐵道迷可以提前安排。

▲雄獅x台鐵觀光列車「山嵐號」今（4日）正式駛向西部，宣布自4月3日起首度行駛台南至彰化路線,山嵐號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼雄獅x台鐵觀光列車「山嵐號」自4月3日起首度行駛台南至彰化路線。（圖／記者彭懷玉攝）

▲雄獅x台鐵觀光列車「山嵐號」今（4日）正式駛向西部，宣布自4月3日起首度行駛台南至彰化路線,山嵐號。（圖／記者彭懷玉攝）

想輕鬆抵達賞花地點，可搭乘台灣好行－跑水求財線，自高鐵彰化站或台鐵田中站、二水站轉乘，於「源泉派出所」站下車，即可直達花旗木步道，免去停車與塞車困擾。

參山處表示，該路線每日往返班次固定，持電子票證還可享半價優惠；搭車並完成問卷，還有機會兌換限定版「花旗木鐵道造型」喔熊組長扭蛋。

喜歡慢遊的旅人，也可從台鐵二水站租借自行車，沿著自行車道騎行約15至20分鐘抵達，沿途欣賞農村風光與在地小吃，別具一番風味。

關鍵字： 彰化旅遊 賞花旅遊 二水旅遊 二水花旗木 鐵道花旗木 泰國櫻花 台灣各色

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