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住高雄五星飯店套房1.5萬起　送「李洪基+李昇基」演唱會門票

▲▼高雄漢來大飯店。（圖／業者提供）

▲高雄漢來大飯店推出入住豪華套房送演唱會門票專案。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

韓國兩大男神李洪基與李昇基首次海外聯手舉辦演唱會《2026 OURIS LIVE CONCERT 【MIRACLE】 IN KAOHSIUNG》，將於4月4日在高雄流行音樂中心登場。高雄漢來大飯店表示，也推出「雙基搖滾區直達專案」，只要1萬5015元就能入住高樓層豪華套房，並獲得兩張價值共1萬3360元的演唱會搖滾區門票，近距離欣賞偶像精彩演出。

看準演唱會經濟與旅遊需求，高雄漢來推出的「雙基搖滾區直達專案」，結合住宿與演唱會體驗，入住豪華套房即贈雙人搖滾區門票，並可享海港自助餐廳早餐、貴賓軒禮遇、Mini Bar免費使用及飯店設施等完整服務，打造一站式追星與住宿體驗。

▲▼高雄漢來大飯店。（圖／業者提供）

▲高雄漢來大飯店也推出「酷企鵝生日快樂！住房專案」。

另一方面，隨著春季與連假到來，親子旅遊需求升溫，高雄漢來打造的「三麗鷗主題樓層」，四月適逢酷企鵝生日，高雄漢來推出「酷企鵝生日快樂！住房專案」，預訂入住主題房一泊一食優惠價5988元起。另外，適用於全年度的「三麗鷗主題房壽星專案」，則是為壽星打造夢幻生日派對，當日壽星入住雙人房6999元起、當月壽星雙人房7999元起，還可以獲得價值1380元的Hello Kitty水手造型的玩偶。

▲▼高雄漢來大飯店。（圖／業者提供）

▲高雄漢來大飯店酒店泳池。

此外，高雄漢來亦推出春季住房優惠「慵懶樂遊專案」，每晚3920元起，提供延遲退房至下午2點與館內設施使用等禮遇，讓旅客享受悠閒的港都時光。

▲▼高雄日航酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼高雄日航酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼高雄日航酒店一大床房。（圖／記者蔡玟君攝）

高雄日航酒店攜手 Google YouTube team 跨界合作，共同推廣港都春季文化盛事。即日起至6月18日推出「花漾春宴」住房專案，專案價每晚未稅價5700元起，專案含3000元餐飲抵用金。

高雄日航酒店期間限定推出「花漾春宴住房專案」，專案包含3000元餐飲抵用金，可自由運用於館內各餐廳消費或加購早餐，讓粉絲旅客依照自己的節奏安排用餐時光。

關鍵字： 高雄旅遊 飯店旅館 優惠快訊 高雄漢來大飯店 星級飯店

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