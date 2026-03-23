最難訂位粵菜廳晶華軒「鴨宴」限時登場　16道頂級料理360元起

▲最難訂位粵菜廳晶華軒「鴨宴」限時登場。（圖／晶華酒店提供）



記者黃士原／台北報導

繼秋天的「蟹宴」成為經典招牌之後，位於台北晶華酒店3樓的晶華軒，4月30日前推出春季限定的「鴨宴」，從湯頭清潤鮮美的珍珠貝瑤柱燉太后鴨、飄散優雅酒香的玫瑰太后鴨、再到以巧思呈現八寶鴨與鴨肉酥的鴨箱寶雙味，共計有16款料理，單點價格360元起。

此次菜單中的核心食材「太后鴨」，是由鄔主廚親自命名，不同於一般農場飼養的肉鴨，「太后鴨」是專門生蛋的「蛋鴨」，因為蛋鴨的飼育期較長，肉質結實細緻，油脂含量低，風味也更加濃郁。這類鴨隻在產蛋率下降後多被淘汰或作為鴨賞等加工產品，主廚秉持永續利用食材的理念重新發掘其價值，並透過粵菜細膩火候重新詮釋其特色。

▲珍珠貝瑤柱燉太后鴨。（圖／晶華酒店提供）

菜單中兩道太后鴨料理包括「珍珠貝瑤柱燉太后鴨」以及「玫瑰太后鴨」，前者是以特級珍珠貝肉與北海道瑤柱搭配太后鴨細火燉煮，成品湯頭清澈甘潤，海味與肉香層層交織，滋味鮮醇。「玫瑰太后鴨」則是以玫瑰露酒與玫瑰花香調製的滷水浸泡鴨身，透過精湛刀工切成宜入口的片狀，精瘦肉質佐以酒香與花香，展現優雅且迷人的風味層次。

▲黑椒鴨肉酥。（圖／晶華酒店提供）

另一款主打料理「鴨箱寶雙味」是選用彰化玉露鴨為主要食材，其中「八寶糯米鴨」源自傳統將八寶飯填入鴨肚子裡再進爐燒烤而成的八寶鴨，主廚改變它的味型，只取香酥鴨皮包裹八寶糯米餡，做成如壽司狀後再烤一次，讓鴨皮的油脂滲入糯米飯中，外層更加酥香、內餡則溢著軟糯油香，上方再點綴魚子醬。另一道「黑椒鴨肉酥」則是取鴨肉製成千層酥點，內餡搭配黑胡椒提味，入口酥脆、香氣濃郁。

▲瑤柱鵪鶉蛋燒賣（左上）、老酒醉鵝肝（左下）、春筍鴨絲春捲（右上）、雲煙素鵝卷（右下）。（圖／晶華酒店提供）

菜單中亦規劃多款精緻前菜與港點，其中「老酒醉鵝肝」選用頂級鵝肝搭配紅棗與老酒醃漬；「雲煙素鵝卷」則以蟲草花、羊肚菌與萵筍為內餡，包裹腐皮後煙燻呈現；「春筍鴨絲春捲」以春筍與鴨絲為餡，採用空氣春捲工法炸製而成，口感爽脆細緻；「瑤柱鵪鶉蛋燒賣」則以蝦仁、豬肉與香菇製成餡料，搭配溏心鵪鶉蛋與瑤柱提鮮。

▲主題料理「四鳳呈祥」。（圖／晶華酒店提供）

主題料理「四鳳呈祥」則匯集鴿、鴨、鵝、雞四種珍禽佳味，象徵春日豐饒與吉祥寓意。其中「脆皮燒乳鴿」選用台灣胭脂鴿，以傳統燒味技法料理，外皮酥香、肉質細嫩多汁；「香酥馬蹄芋茸鴨」將綿密芋泥包裹鴨肉酥炸，芋香與鴨肉鮮味交織；「蠔皇鵝掌炆花膠」將花膠與鵝掌入鍋慢火炆煮，成品膠質豐厚、醬香濃郁；「乾蔥豆豉雞煲」則以玉米雞搭配乾蔥與豆豉煲煮，雞肉鮮嫩多汁、香氣濃郁。

晶華軒春季限定的「鴨宴」供應到4月30日，共計有16款料理，單點價格360元起。

▲「巴黎廳1930 x高山英紀」 歡迎小點。（圖／台北亞都麗緻大飯店提供）

台北亞都麗緻大飯店「巴黎廳1930 x高山英紀 Paris 1930 de Hideki Takayama」2026年春季菜單「Spring’s First Bloom‧An Emerald Awakening：春之初綻」將餐盤視為冬末春初的大地，菜單中大量運用鮮蔬、貝類與蘆筍等當季食材，呼應「從冬入春」這段萬物甦醒的微妙轉換。

歡迎小點「洋蔥‧珍珠豌豆」和「春季蔬菜塔」當令蔬果與鮮活海產並列而行，相互映襯。高山英紀代表作「蔬菜千層壽司」，將文山包種茶融入醋飯中，帶來清雅茶香，當旬蓮霧夾入壽司之間，以脆甜的咬感創造意想不到的層次。

▲主菜「炭火燒鴨胸」。（圖／台北亞都麗緻大飯店提供）

「白蘆筍北海道干貝」搭配清爽蜂蜜醬汁、白蘆筍泥與金柑薄片，是本季最純粹的至鮮、至甜、至嫩三重奏。極具食趣的「蟹肉霜淇淋」以蝦蟹芭非的鮮醇、甲殼類焦糖醬汁的深邃，與鮮紅蝦粉點點灑落，顛覆霜淇淋是甜食的既定印象。壓軸主菜「炭火燒鴨胸」慢烤逾1小時，保留野味，搭配高山英紀最擅長的盧昂醬（Sauce Rouennaise）與以鴨腿絞肉與半乾無花果製成的鴨肉丸。