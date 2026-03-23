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連假「12歲以下孩童免費」玩樂園　加碼熊大、兔兔見面會

▲麗寶樂園宣布，4月3日至4月6日期間，凡一名購買全票899元的成人，即可攜帶一名「12歲以下孩童免費入園」。（圖／業者提供）

▲麗寶樂園4月3日起一連四天，凡一名購買全票899元的成人，即可攜帶一名「12歲以下孩童免費入園」。（圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

迎接兒童連假到來，台中麗寶樂園宣布，4月3日至4月6日期間，凡一名購買全票899元的成人，即可攜帶一名「12歲以下孩童免費入園」，想省荷包的親子族不妨把握機會出遊。

園方表示，此次免費資格適用於民國103年4月6日（含）後出生的兒童，入園時須出示健保卡正本驗證。

▲麗寶樂園宣布，4月3日至4月6日期間，凡一名購買全票899元的成人，即可攜帶一名「12歲以下孩童免費入園」。（圖／業者提供）

▲12歲以下兒童免費入園優惠適用民國103年4月6日（含）後出生兒童。

除了門票優惠，園區同步推出主題活動《LINE FRIENDS歡樂鎮民日》，打造充滿童趣的沉浸式派對。活動期間，小朋友只要換上喜愛角色服裝，即可參加「糖果嘉年華－兒童變裝遊行」，跟著舞者一同遊行互動，從觀眾變身活動主角，炒熱現場氣氛。

▲麗寶樂園宣布，4月3日至4月6日期間，凡一名購買全票899元的成人，即可攜帶一名「12歲以下孩童免費入園」。（圖／業者提供）

▲今年是園區人氣角色「熊大」主題小鎮最後一年，連假期間安排熊大、兔兔角色見面會。

此外，今年也是園區人氣角色「熊大」主題小鎮最後一年，連假期間特別安排角色見面會，邀請熊大、兔兔現身與遊客近距離互動拍照，並提供刮刮卡、小禮物及有獎問答活動，最大獎還有機會抽中價值近2萬元的住宿券。

▲麗寶樂園宣布，4月3日至4月6日期間，凡一名購買全票899元的成人，即可攜帶一名「12歲以下孩童免費入園」。（圖／業者提供）

▲連假住房一人2,500元有找，還能免費玩樂園、搭摩天輪。

連假住飯店也有優惠，麗寶福容大飯店主打一泊一食方案，雙人10,888元起、四人13,888元起，包含樂園雙日券及摩天輪搭乘體驗；麗寶T11 T12 Hotel則推出更親民價格，雙人6,888元起、四人9,888元起，換算下來每人最低約2,472元，同樣享有樂園暢玩與摩天輪體驗。

▲成美文化園迎來許願藤花季。（圖／業者提供）

▲▼成美文化園迎來許願藤花季；4月3日至4月6日期間，凡一位大人購票（全票300元），可免費攜帶一位12歲以下孩童入園。（圖／業者提供）

▲成美文化園迎來許願藤花季。（圖／業者提供）

另外，彰化成美文化園除了正值許願藤花季，為歡慶兒童節將至，4月3日至4月6日期間，凡一位大人購票（全票300元），可免費攜帶一位12歲以下孩童入園，連假期間還有市集、創意手作和街頭藝人表演。

成美文化園4月3日由「泡泡達人秀」開啟夢幻場景；4月5日「尖尖故事屋」透過聲音與沉浸式劇場，引領孩子走進想像世界；草地區規劃的「童玩廣場闖關」則結合懷舊遊戲設計關卡，讓親子在互動中共享美好時光。

關鍵字： 樂園旅遊 六福村 麗寶樂園 樂園優惠

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