日出茶太「開心果、香菜系列」新上市　限時5天任選第2杯半價

▲日出茶太推出2大系列新品「乖乖開心果」、「叛逆香菜」。（圖／日出茶太提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「日出茶太」即日起推出開心果與香菜2大系列新品，前者將開心果與綠奶茶、可可冰沙混搭，後者則是香菜汁結合檸檬Mojito；會員再享限時5天新品任選第2杯半價，還送杯套、貼紙。

乖乖開心果系列有2款飲品，「開心狗奶蓋 ‧ 解壓綠奶茶」以開心果奶蓋結合綠奶茶，售價75元起；「開心狗奶蓋 ‧ 續命可可冰沙」則是可可冰沙搭配開心果奶蓋，最低半糖，售價85元起，2款飲品最後皆會撒上開心果碎粒增添口感。

▲叛逆香菜系列是以香菜汁做為主角。

叛逆香菜系列為「香見恨晚 ‧ 珍珠綠拿鐵」，使用綠奶茶加入香菜汁與珍珠，糖冰固定，售價75元起；「香當滿意 ‧ 檸檬mojito（無酒精）」則是香菜汁結合檸檬Mojito，售價55元起。以上飲品不開放加料，街邊價及商場價也不同。

日出茶太2系列上市，即日起至27日會員可享「4款新品任選第2杯半價」，價低者折，至多2組4杯；5月3日前購買2大系列可獲得開心狗杯套1個，內含香菜系列飲品加碼送香菜公文風貼紙2張，款式隨機、送完為止。

▲一沐日推出全新「牡丹系列」。（圖／一沐日提供）

另外，一沐日本月也有全新「牡丹花系列」上市，首度把牡丹花融入茶飲中推出3款新品，「牡丹高山青」售價60元，「牡丹蕎麥茶（無咖啡因）」售價60元，「粉粿牡丹檸檬」售價70元。