日本退稅新制11月上路　「最新規定出爐」10大QA一次看

▲日本退稅制度今年11月起改為「先付後退」。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

日本退稅制度從今年11月1日起將改為「先付後退」，旅客必須在出境時，經由機場或港口（海關）確認物品已攜帶出境後，才會退稅。《ETtoday新聞雲》整理出日本觀光廳公告的最新退稅制度，提供讀者參考。

▲一張圖比對日本退稅舊制和新制度的差別。（AI協作圖／記者蔡玟君製作，經編輯審核）

日本政府為了避免過去許多外國旅客以退稅價格購買後再在日本國內轉賣脫手，從中賺取利益的問題，宣布從今年11月1日起將退稅制度改為「先付後退」，從購買方式到退稅都有一系列改變。

▲日本未來退稅新制度取消消耗品包裝。（示意圖／記者蔡玟君攝）

►購物與結帳

Q1：新制度實施後，結帳流程變怎樣？

目前旅客到日本購物，在適用免稅的店家結帳金額超過5000日圓並出示護照，可直接以未稅價格支付。從今年11月1日起，結帳時改為「先付含稅價」，除了出示護照，還必須提供稅金收款方式（例如信用卡、電子支付等），稅金不會當場退還。

Q2：買零食、化妝品等消耗品的規則有什麼改變？

從11月起，新制度將廢除「一般品」和「消耗品」的區別，同時取消「消耗品」特殊包裝規定和50萬日圓的上限，代表買完藥妝可以直接拆開塞進行李。

但旅客需注意的是，雖然沒有特殊包裝，消耗品一樣不能在日本國內使用，如果發現已經吃掉或使用，則無法退稅。

▲日本退稅新規定，免稅品僅限於「旅客本人出境時能親自攜帶隨行」的合理數量。（示意圖／記者蔡玟君攝）

Q3：我想幫大家代購，買多少都可以免稅嗎？

根據日本政府公布的最新規定，新制規定免稅品僅限於「旅客本人出境時能親自攜帶隨行」的合理數量，如果明顯超過個人攜帶能力（例如買了幾十箱），可能會被判定為商業用途而無法退稅。

▲日本觀光廳公布的退稅新制流程。（圖／翻攝自日本觀光廳官網）

►機場退稅流程

Q1：退稅手續在哪辦理？一定要本人去嗎？

旅客購物後，必須在購買日90天內親自帶著收據和物品到出境機場或港口辦理。在辦理行李托運之前，先到一般區域的「免稅手續機」掃描護照，會有不同顯示如下：

顯示「綠燈」：代表完成手續，可以托運行李。

顯示「紅燈」：代表被抽中檢查，必須帶著所有免稅品到海關櫃檯進行查驗，如果檢查結果不通過，則無法退稅。

此外，若旅客因為趕時間而「中途放棄檢查」，也會被視為未完成確認，無法退稅，且航空公司與海關不負賠償責任。

▲日本7座機場可使用「Visit Japan Web」線上辦理免稅手續。圖為大阪關西國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

Q2：承上，只能使用實體免稅手續機嗎？有沒有更快方式？

為了提供更流暢的數位查驗流程，在東京成田機場、東京羽田機場、大阪關西國際機場、名古屋中部國際機場、北海道新千歲機場、福岡機場、沖繩那霸機場等7座機場，可使用「Visit Japan Web」線上辦理免稅手續。

使用方式為旅客在入境前先透過「Visit Japan Web」登入資料，出境當天，在機場國際線出境大廳的特定區域內，連接機場指定的「免稅手續專用無線 LAN (Wi-Fi)」，便可透過VJW進行線上免稅手續，代替使用實體機台，縮短時間。

Q3：如果我把東西先托運了，還能退稅嗎？

如果已經辦理托運，才到免稅手續機台掃描護照，則無法退稅。因此一定要在到航空櫃檯報到前，先掃描免稅機台查驗，再辦托運。

▲零食、藥妝等消耗品如果拆開使用，就不能退稅。（示意圖／記者蔡玟君攝）

Q4：如果有部份免稅商品已經吃掉或使用了，是否可只針對未使用的商品接受海關檢查？

根據日本政府規定，海關查驗是以「單張收據」為單位，若收據中有任何一件商品未隨身攜帶（例如已先托運或吃掉、使用），整張收據的所有商品都無法退稅。

Q5：如果是從日本國內線轉機出國，要在哪裡辦理退稅？

旅客必須在最後離開日本的「國際線機場」辦理。

▲未來到日本購物時若想退稅，必須向店家提交護照，以及想要的稅金退還方式。（圖／記者蔡玟君攝）

►領取稅金方式

Q1：退稅的錢多久會退給我？

根據日本觀光廳提供的最新資訊， 旅客需在機場或港口完成海關確認後，免稅申請才正式成立，之後再由免稅店等單位透過系統將消費稅退還給購買者，詳細時間請洽詢免稅店。

Q2：可以用現金退稅嗎？

退稅方式依各免稅店不同，可能包括銀行匯款、信用卡退款、行動支付／App轉帳，或於出境時在機場／港口以現金方式退還，實際方式需向免稅店確認。

▲如果需要退稅，所有購買收據都要妥善保存。上圖僅為示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

►旅客需注意的事和禁止事項、罰則

1.需要辦理退稅的旅客，記得「所有購買收據」都需妥善保存，以便抵達機場時能順利辦理退稅手續。

2.11月1日起新制上路後，需提早更多時間到機場。

雖然主要7座機場可使用VJW線上進行免稅手續，但需使用專屬WiFi連線；此外，台日之間二、三線城市直飛航點眾多，部分地方機場的實體退稅機台數量可能不足以負荷大量遊客，可能會碰到長時間排隊情況，因此建議仍需提早抵達機場。

3.根據日本政府規定，免稅品僅能個人使用，不能在日本境內轉售；且購買數量必須在「本人出境時能親自攜帶」的合理範圍。

4.消耗品若已在日本國內使用，出境時會被拒絕退稅；若經海關查驗後未將商品攜帶出境，將會被強制徵收消費稅，嚴重者可能適用刑事罰則。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）