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東部最美「台東縣立圖書館」啟用　有山嵐書牆、縱谷閱讀區

▲▼台東縣立圖書館。（圖／翻攝台東縣政府文化處臉書專頁）

▲台東縣立圖書館啟用。（圖／翻攝台東縣政府文化處臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

全新打造的台東縣立圖書館已試營運，館內空間全面開放，結合建築美學、閱讀機能與公共藝術，成為台東最新藝文地標，不僅有縱谷館藏閱讀區，亦有親子閱覽室、自修空間。

台東縣立圖書館由建築師張樞操刀設計，以「山嵐」為概念，將台東山勢轉化為建築線條，搭配斜面造型與木格柵元素，打造出宛如「從大地長出來」的圖書館。室內空間維持挑高明亮設計，結合原有建築結構，營造開放且具層次感的閱讀環境。

▲▼台東縣立圖書館。（圖／翻攝台東縣政府文化處臉書專頁）

▲「縱谷館藏閱讀區」。（圖／翻攝台東縣政府文化處臉書專頁）

▲▼台東縣立圖書館。（圖／翻攝台東縣政府文化處臉書專頁）

▲台東縣立圖書館設計加入原民元素。（圖／翻攝台東縣政府文化處臉書專頁）

館內一大亮點為「縱谷館藏閱讀區」，以層層錯落的空間設計呼應花東縱谷意象，搭配大面落地窗引入自然光線，成為不少讀者拍照與閱讀的新據點。此外，結合海洋元素打造的多媒體視聽室，提供單人及多人座位，讓民眾可在館內觀賞影音內容。

▲▼台東縣立圖書館。（圖／翻攝台東縣政府文化處臉書專頁）

▲親子閱讀空間。（圖／翻攝台東縣政府文化處臉書專頁）

此次擴建後，圖書館總樓地板面積達3450坪，採全齡使用規劃，親子閱讀空間以開放式設計與草地意象空間為特色，並在天花板上點綴星空，抬起頭，點點星光在天幕閃耀，象徵著知識與想像無邊延展；青少年區則設置漫畫專區，提供多元閱讀選擇。

▲▼台東縣立圖書館。（圖／翻攝台東縣政府文化處臉書專頁）

▲▼台東縣立圖書館擁有分齡閱讀區。（圖／翻攝台東縣政府文化處臉書專頁）

▲▼台東縣立圖書館。（圖／翻攝台東縣政府文化處臉書專頁）

除了閱讀空間，圖書館也滿足學生備考、民眾進修及自主學習需求，提供新的自修區，一共規劃 98 個座位，採現場登記當天使用。在智慧化設備方面，館內導入自動圖書分揀機與導覽機器人，協助讀者查找書籍與館內動線；各樓層亦設有自助借書機與檢索系統，提升使用便利性。民眾也可透過專屬App進行借閱與預約，打造更即時的閱讀體驗。

關鍵字： 台東旅遊 台東縣立圖書館

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