ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北3家五星飯店牛排吃到飽整理　最低899元無限續

▲六福萬怡酒店牛排回歸。（圖／取自六福萬怡酒店臉書）

▲六福萬怡酒店牛排吃到飽再次回歸。（圖／取自六福萬怡酒店臉書）

記者黃士原／台北報導

肉食主義者看過來，台北六福萬怡酒店、台北萬豪酒店與君品酒店的牛排吃到飽都再次回歸，最低899元就能享有牛排無限續點，以下整理各家活動時間及內容。

▲除了牛排吃到飽，還供應歐式麵包、鮮蔬沙拉、湯品、咖啡與熱茶。（圖／取自六福萬怡酒店臉書）

六福萬怡酒店

台北市南港區的六福萬怡酒店大廳酒吧爐烤曾推出牛排吃到飽，由於活動好評不斷，今年農曆春節前回歸，活動一直到5月29日才結束，以百里香、迷迭香、大蒜等香料佐味的爐烤牛排無限供應，用餐客人可再佐以芥末醬、喜馬拉雅玫瑰鹽、夏威夷火山黑鹽來增添風味。

除了牛排吃到飽，同時還供應歐式麵包、主廚特製沙拉（可選日式胡麻醬或義式油醋醬）、湯品、咖啡與熱茶，每人再送1份杯裝哈根達斯冰淇淋。供應時間為周一至周四午、晚餐及周五午餐，午餐899元+10%，晚餐1090元+10%。

▲台北萬豪酒店超人氣肉食吃到飽2026再續推半年。（圖／台北萬豪提供）

台北萬豪酒店

台北萬豪酒店超人氣肉食吃到飽活動「肉食享肋‧豪吃之夜」2026年續推，6月30日前（假日、連假皆適用）提供肋眼牛排與美式BBQ豬肋排雙主餐無限續點，同時還有精緻沙拉吧、甜品水果及軟性飲品都能盡情享用，假日、連續假期不加價，每人1280元+10%。

主餐「爐烤美國肋眼牛排」選用油花豐潤、肉質細嫩的肋眼牛排，以迷迭香、百里香與蒜頭低溫爐烤入味，上桌時可依個人口味，搭配以牛大骨、牛碎肉、紅酒慢火熬煮的濃郁肉醬。「美式醬燒BBQ豬肋排」將豬肋排以肯瓊粉與多種西式香料醃製24小時，低溫烘烤2小時後再刷上特製BBQ醬，最後以高溫爐烤鎖住肉汁。

▲君品酒店每月的11日都有牛排吃到飽活動。（圖／君品提供）

君品酒店

君品酒店牛排吃到飽活動今年繼續舉辦，館內「茶苑」每月的11日推出「肉食狂歡節」，單人餐價1111元+10%，可在用餐時段內，無限享用10盎司頂級牛排、手工麵包、花園沙拉、主廚例湯、甜點及飲品。兩人同行的顧客，還可享受1999元+10%的雙人優惠價。

關鍵字： 美食雲 牛排吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

陳雷出席劉盈盈百萬婚宴　63歲彈跳獻唱〈歡喜就好〉

推薦閱讀

福壽山「千櫻園」明起免費入園

福壽山「千櫻園」明起免費入園

4家手搖飲組合優惠整理　鶴茶樓2杯99元、可不可第2杯6折

4家手搖飲組合優惠整理　鶴茶樓2杯99元、可不可第2杯6折

花蓮歐風莊園民宿！樹屋房小朋友最愛

花蓮歐風莊園民宿！樹屋房小朋友最愛

墾丁「珊瑚碎形」純白酒店開箱！

墾丁「珊瑚碎形」純白酒店開箱！

北市寶藏巖光節14作品打造光影山城

北市寶藏巖光節14作品打造光影山城

台北3家飯店牛排吃到飽整理

台北3家飯店牛排吃到飽整理

盤點東區9家特色餐酒館！

盤點東區9家特色餐酒館！

住台南最高五星酒店享豪華閣專人服務

住台南最高五星酒店享豪華閣專人服務

板橋40年排骨飯老店！

板橋40年排骨飯老店！

戴棒球帽是心理面具？分析背後性格：防衛心較強

戴棒球帽是心理面具？分析背後性格：防衛心較強

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

竹縣紫藤花盛開　「5處景點」免費賞

清明連假兒童逛「許願藤花園」免門票

小菜無限續！蛋炒飯雙拼蔥爆牛只賣120

台南熱氣球嘉年華4/25登場看火舞+光雕

岩柱裂隙擴大　澎湖鯨魚洞暫時關閉

石垣島超療癒「貓島」看百隻喵星人

路易莎接手傑克兄弟牛排營運

一沐日首推「牡丹花系列」茶飲　3款限定新品60元起

探索廚房69折起！Buffet優惠一次看　十二廚4人同行1人免費

屏東熱氣球嘉年華明連續2天登場

熱門行程

最新新聞更多

福壽山「千櫻園」明起免費入園

4家手搖飲組合優惠整理　鶴茶樓2杯99元、可不可第2杯6折

花蓮歐風莊園民宿！樹屋房小朋友最愛

墾丁「珊瑚碎形」純白酒店開箱！

北市寶藏巖光節14作品打造光影山城

台北3家飯店牛排吃到飽整理

盤點東區9家特色餐酒館！

住台南最高五星酒店享豪華閣專人服務

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366