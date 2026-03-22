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北市寶藏巖光節登場　14作品打造「沉浸式光影山城」

▲▼2026寶藏巖光節。（圖／主辦單位提供）

▲2026寶藏巖光節。（圖／主辦單位提供，下同）

記者蔡玟君／台北報導

台北年度夜間藝術活動「2026 寶藏巖光節—微光之城」即日起在寶藏巖國際藝術村登場，展期至5月3日。主辦單位以「門」為策展主題，邀集14組藝術家，透過燈光、聲音與裝置作品，結合山城地景，打造沉浸式夜間展覽。

2026寶藏巖光節以寶藏巖聚落空間為展場，策展概念將「門」視為轉換與穿越的起點，每一扇門皆承載著「微聚寶藏・聚落迎賓」的精神意涵，象徵參訪者從日常街景走入光影層疊、記憶流動的藝術場域。

▲▼2026寶藏巖光節。（圖／主辦單位提供）

▲▼今年透過不同作品詮釋，隨著光影與聲音變化，感受不同空間氛圍。

▲▼2026寶藏巖光節。（圖／主辦單位提供）

作品分布於巷弄、階梯與廣場之間，讓民眾在夜間行走時，能隨著光影與聲音變化，感受不同空間氛圍。展覽同時運用既有建築紋理與開放場域，呈現山城歷史與當代藝術的融合。

▲▼2026寶藏巖光節。（圖／主辦單位提供）

▲▼每一件作品日夜都有不同樣貌。

▲▼2026寶藏巖光節。（圖／主辦單位提供）

參展藝術家涵蓋多個領域，包括新媒體與聲音創作，作品設置於山城平台、邊境小屋、防空洞廣場等空間。此外，今年也首度延伸至蟾蜍山煥民新村作為衛星展區，展出3件作品，串聯不同聚落，擴大觀展動線。

▲▼2026寶藏巖光節。（圖／主辦單位提供）

▲▼透過聲光音效，讓旅客沉浸式感受不同空間。

▲▼2026寶藏巖光節。（圖／主辦單位提供）

除展覽外，活動期間亦推出「情境式導覽」及多場藝術工作坊，由台北市中正區公所合作規劃，開放大眾報名，帶領民眾深入了解寶藏巖的歷史背景與藝術創作。

關鍵字： 寶藏巖光節 台北市旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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