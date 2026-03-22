住台南最高五星酒店　享豪華閣貴賓廊專人服務、免費早餐

▲台南遠東香格里拉豪華閣。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接開幕17周年，台南最高五星酒店「台南遠東香格里拉」繼首波「加價17元升等套房或早餐」住房專案後，再推出第二波「慶周年・83折特選尊榮」專案，主打入住高樓層景觀客房並享豪華閣貴賓廊早餐與傍晚雞尾酒等禮遇。

▲台南遠東香格里拉客房示意圖。（圖／業者提供）



台南遠東香格里拉飯店推出「83折特選尊榮」專案，讓旅客能入住高樓層客房，並享豪華閣貴賓廊服務，旅客可享專人辦理入住與退房，避開大廳人潮；貴賓廊服務期間可享精選飲品及點心，傍晚時段則供應雞尾酒與精緻小點，雙人入住每晚未稅價4192元起。



豪華閣貴賓廊早餐採半自助式（Semi-buffet）形式，除中西式餐點外，也有牛肉湯、虱目魚湯等台南經典風味選擇，每日菜色依季節時令輪替供應，讓旅客在悠緩節奏中品味優閒晨間時光。

▲▼台南晶英酒店。（圖／業者提供）

台南晶英酒店今年則再度攜手和通文化藝術基金會，延續與美學倡導者蔣勳老師的藝文緣分，於館內一樓「書苑」展示長220公分、高51公分的《書法、詩(我願是...)》畫作，亦與位於市定古蹟水交社園區內的「和通蔣勳書房」合作，推出「眾生歡喜．歲月微光」三天兩夜連泊住房專案，兩人成行每人7999元起。

水交社文化園區前身為日治時期「台南海軍航空隊」宿舍居所，經臺南市文化局悉心修復與規劃，保留完整日式建築風貌和眷村生活記憶，現已成在地居民及旅人最愛造訪的文化景點之一。

園區內特別設置「和通蔣勳書房」，提供民眾親近文學的空間，台南晶英同步規劃「眾生歡喜．歲月微光」三天兩夜連泊住房專案，兩人成行入住寬敞16坪小西門套房，含兩日自助式早餐、晶英貴賓廊Happy Hours，並安排專車接駁前往書房參觀，加碼贈送蔣勳系列周邊商品，享受尊爵住宿禮遇，並走入歷史場域細品時光流轉所帶來的從容與美好。