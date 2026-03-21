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沖繩新設施「山原龍捲風」4月啟用　20米高空倒轉看森林峽谷

▲▼沖繩叢林樂園將推出新設施。（圖／業者提供）

▲沖繩叢林樂園將推出新設施「山原龍捲風」。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

沖繩叢林樂園宣布，全新大型遊樂設施「YAMBARU TORNADO（やんばるトルネード）」（暫譯：山原龍捲風）將於4月29日正式開幕。該設施主打結合沖繩山原（やんばる）壯闊自然景觀，宛如空中龍捲風般在20公尺高空倒轉，打造適合親子同樂的刺激體驗，號稱為沖繩唯一的刺激型大型遊樂設施。

▲▼沖繩叢林樂園將推出新設施。（圖／業者提供）

▲▼沖繩叢林樂園新設施將可欣賞森林與峽谷。

▲▼沖繩叢林樂園將推出新設施。（圖／業者提供）

沖繩唯一刺激型設施登場　最高20公尺空中倒轉

「YAMBARU TORNADO」位於園區「Jungle Extremes」區域，是一座直徑約16公尺的大型旋轉遊樂設施。隨著設施啟動，乘客將在旋轉中逐漸升高並傾斜，最高可達約20公尺高度，在山原峽谷上空俯瞰壯闊景色。

當抵達最高點時，乘客將呈現完全倒掛狀態，眼前景色隨旋轉翻轉，遠方山脈與藍天交織，帶來前所未有的視覺與感官衝擊，打造超刺激的搭乘體驗。該設施也限制4歲以上、身高120公分以上才能搭乘。

「YAMBARU TORNADO」設施最大特色在於「保留原始地形」的設計概念，利用山原地區的高低起伏與峽谷地形作為體驗的一部分，並在不砍伐任何樹木的前提下完成設計。

當設施旋轉時，遊客可先俯瞰鬱鬱蔥蔥的森林峽谷，再瞬間衝向天空；倒掛時則能看見無邊際的藍天延展至腳下。隨著每一次旋轉，視角不斷變化，即使同一軌道也能帶來不同感受。

▲▼沖繩叢林樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼沖繩叢林樂園去年年底進行一系列改善措施，讓外國人超有感，下圖為熱門設施「恐龍探險」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼沖繩叢林樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

園區改善有感　將再增水上互動秀

沖繩叢林樂園表示，自2025年7月開園以來，透過導入外國人與本國人入園分流措施、APP抽選整理券、午後入園票、外語服務人員、指定電商購票提供貴賓室休息服務等策略，加上新增設施與動線優化，整體營運表現穩定成長。

熱門設施如「恐龍探險」等大型設施，體驗人數較開園初期提升約1.2至1.7倍；刺激型設施如「Sky Phoenix」則提升至約2倍以上。2026年1月更創下開園以來最高來客數，同時仍有效降低排隊時間。園方也期望未來在黃金週與暑假旺季，入園上限人數有望從目前約5000人進一步提高。

園區人氣表演也將同步升級。「Junglia Splash Fes」將強化與觀眾互動，結合沖繩三線音樂與潑水演出；全新「Cool Down Water Party」則主打大量水花與舞蹈演出，打造可全身濕透的沉浸式體驗。

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