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澎湖「鯨魚洞」步道暫時關閉　去年落石範圍達1.5個羽毛球場

▲▼澎湖鯨魚洞。（圖／記者蔡玟君攝）

▲澎湖鯨魚洞暫時封閉。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

澎湖國家風景區管理處宣布，由於監測發現小門鯨魚洞及火山口湖遺跡步道區域有落石，且2處岩柱崩落可能性極大，目前已先行預警式封閉小門鯨魚洞步道區，請旅客前往時留意。

澎管處表示，小門嶼「鯨魚洞」是遊客必訪的熱門景點之一，但也持續面臨玄武岩柱體因風化崩塌的危機。去年經委託國立澎湖科技大學海岸觀測實驗室監測發現，小門鯨魚洞及火山口湖遺跡步道區域在2025年已出現2起落石事件，其中一次落石規模影響範圍約1.5個羽毛球場，且近期觀測緊臨鯨魚洞步道及火山口湖遺跡區有2處岩柱裂隙明顯擴大跡象，崩落可能性極大。

▲▼澎湖鯨魚洞暫時關閉。（圖／澎管處提供）

▲澎湖鯨魚洞步道去年發生2起落石事件。（圖／澎管處提供）

為維護旅客安全，澎管處目前先行預警式封閉小門鯨魚洞步道區，請遊客前往參觀時務必遵守現場告示及相關管制措施，切勿進入管制區域，以維護自身安全；後續澎管處將依相關作業規定，待確認無安全疑慮後，再行開放步道通行。

▲▼澎湖鯨魚洞暫時關閉。（圖／澎管處提供）

▲澎湖鯨魚洞步道管制範圍。（圖／澎管處提供）

澎湖擁有豐富多樣的地景資源，惟部分玄武岩柱長期受水氣侵蝕與風化作用影響，難免產生裂隙及岩體碎裂現象，存在落石潛在風險；澎管處提醒民眾，前往小門鯨魚洞、大菓葉柱狀玄武岩、池西柱狀玄武岩等地質景區旅遊時，應注意遊憩安全，切勿靠近岩柱，請保持安全距離，以遠觀方式欣賞自然美景；同時避免攀爬、塗鴉、生火及其他破壞玄武岩景觀行為。

關鍵字： 澎湖旅遊 鯨魚洞

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