聯合航空最新737 MAX 8亮相　放大置物空間、免費看Apple TV

▲聯合航空全新波音 737 MAX 8 客機亮相。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

聯合航空近日正式亮相首批進駐關島的波音 737 MAX 8 客機，並曝光全新客艙設計，包括加大頭頂置物空間、Wi-Fi服務等，從4月30日起率先投入關島至東京成田部分航班，並計畫在今年底前，將10架服務關島航線的現役波音 737-800 全數汰換為 737 MAX 8，未來「台北－關島」航線也搭得到。

▲聯合航空頭等艙（United First℠）。

全新客艙設計搶先看 全區支援藍牙連接、放大頭頂置物空間

聯合航空表示，全新的波音 737 MAX 8 機型共設有 164 個座位，其中最多14席為聯合航空頭等艙（United First℠）。每個座位均標配 USB 充電埠與椅背娛樂螢幕，並具備專為聽障與視障旅客設計的無障礙輔助功能；機艙全區支援藍牙連接，旅客可將無線耳機直接與椅背螢幕配對，享受個人化娛樂體驗。

▲機艙全區支援藍牙連接，旅客可將無線耳機直接與椅背螢幕配對。

頭等艙配備13吋高畫質螢幕，經濟艙則為10吋高畫質螢幕。旅客可免費點選逾 1400 部隨選影音內容，涵蓋電影、電視節目、國際精選節目，以及音樂播放清單、Podcast 與遊戲。系統支援16種語言介面，包括日文、繁體中文與簡體中文，值得亞洲旅客留意的是，聯合航空持續擴充中文、廣東話、韓語及日語等更多符合該區域使用的語言內容。

▲客艙也加大頭頂置物空間。

旅客可於登機前預先瀏覽機上娛樂內容。多部 Apple TV+ 熱門影集的完整季集，可於椅背螢幕及 United App 上免費收看，包括《人生切割術》、《縮減人生》、《泰德·拉索：錯棚教練趣事多》、《外放特務組》及《末日地堡》。此外，聯合航空與 Spotify 達成業界首創合作，為旅客免費提供逾 450 小時的有聲書與Podcast內容。

客艙也加大頭頂置物空間、腿部空間座位，並採用 LED 艙內照明，打造明亮現代的機艙環境。此外，經濟艙前排座位可依需求收折，以便容納用於醫療後送的擔架。

▲目前聯合航空也提供「台北－關島」直飛航線。上圖為關島杜夢灣。（圖／記者蔡玟君攝）

新機型未來投入計畫搶先看 未來台北也搭得到

聯合航空表示，737 MAX 8 將自4月30日起率先投入關島至東京成田（NRT）部分航班，並同步執飛東京成田至烏蘭巴托（UBN）航線；自5月2日起，進一步加入東京成田至科羅爾（ROR）航線。至8月下旬，關島至東京成田的所有聯合航空航班、所有由成田出發的窄體客機航班，以及塞班（SPN）、雅浦島（YAP）航線，將全面改由 737 MAX 8 執飛。至 12 月，包括「跳島航線」（Island Hopper）在內的關島所有窄體客機航班，將全數完成機隊更新。



聯合航空駐關島的窄體客機機隊目前從關島飛往 15 個目的地，每日最多提供12班次。其中包括獨具特色的「跳島航線」（Island Hopper），途經楚克（Chuuk）、波納佩（Pohnpei）、科斯雷（Kosrae）、瓜佳蓮（Kwajalein）及馬久羅（Majuro），串聯關島與夏威夷。

業者每周提供最多42班航班飛往日本三大城市，涵蓋東京成田、東京羽田、大阪及名古屋。737 MAX 8 亦將執飛由關島延伸的其他所有航點，包括科羅爾、馬尼拉、塞班、雅浦島及台北，以及東京成田至宿霧、烏蘭巴托、塞班、高雄及科羅爾等航線。

▲達美航空。（圖／業者提供）

達美航空則宣布追加訂購31架空中巴士新世代廣體客機，包括16架A330-900與15架A350-900，預計自2029年起交付，以支持未來長程航線發展，並持續強化高端客艙布局。

未來達美航空新交付的廣體客機皆將配置更大的高端客艙，並導入多項先進機上服務設施，包括達美至臻商務艙（Delta One Suites）、達美尊尚客艙（Delta Premium Select）、達美優悅經濟艙（Delta Comfort+） 以及達美經濟艙座位（Delta Main）。

機上同時提供Delta Sync座椅螢幕娛樂系統、高速免費Delta Sync Wi-Fi，並提供升級的餐飲服務。達美航空亦持續透過全球各地的合資與合作夥伴網絡，為旅客連結更廣泛的航網，提供更多元的旅行選擇與更一致的整體旅遊體驗。

目前達美航空每天直飛「台北－西雅圖」，以 A350-900 客機執飛，機上共設有306個座位，包括32個套房式「達美至臻商務艙」座位、48 個「達美尊尚客艙」座位、36 個「達美優悅經濟艙」座位，以及190個「達美經濟艙」座位；全新照明系統可依不同時段與使用需求調整，營造更舒適的機艙環境。