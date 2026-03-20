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三井Outlet台南二期12家餐飲一次看　韓料美菜莉台灣首店進駐

▲咖哩豬排蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

位於台南高鐵站旁的MITSUI OUTLET PARK 台南二期今天正式開幕，共有50多品牌進駐，餐飲占了12個，其中韓國料理品牌美菜莉是全台首家，而天吉屋、蘋果樹蛋包飯、及水火鍋則是首度進駐台南市。

三井不動產表示，而隨著造訪台南的觀光客、商務人士，以及周邊居住人口的激增，為了滿足大量的餐飲需求，二期擴增10個餐飲品牌，包含全台首家中韓國料理品牌─美菜莉，首次到台南展店的蘋果樹蛋包飯、天吉屋、及水火鍋，其他還有樺達奶茶、MORE FUN、31冰淇淋、麵屋一燈、CoCo壱番屋、一街咖啡、21世紀及耕讀園。

▲Premium燉牛肉蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」創立於1994年，是日本知名的創作蛋包飯專門店，在日本各大城市包含東京澀谷、台場、大阪梅田、難波等都有分店，至今已在日本全國擁有近百家分店，成為日本最大規模的蛋包飯連鎖品牌，其中Premium燉牛肉蛋包飯與咖哩豬排蛋包飯等經典口味更穩居人氣榜首。台南三井OUTLET店是台灣第3家門市。

▲台南風柴香蝦仁天丼。（圖／天吉屋提供）

天吉屋自2013年登台以來，堅持以日本傳授的調油技術、特製炸粉及Q彈越光米飯，呈現道地日式天丼風味。此次進駐台南三井，品牌首次嘗試融入在地食材，獨家研發兩款僅在台南店販售的限定料理，「虱目魚天婦羅+冷柴魚湯烏龍麵」售價460元，將台南最具代表性的虱目魚裹上輕薄麵衣酥炸，搭配白蝦、舞菇、南瓜、糯米椒及茄子等豐盛天婦羅，佐以清爽的冷柴魚湯烏龍麵。

「台南風柴香蝦仁天丼」售價420元，蝦仁搭配溫泉蛋、玉米筍、紅椒與糯米椒，鋪在粒粒分明的越光米飯上，再淋上秘傳天丼柴魚醬汁。

▲麵屋一燈「二郎系火山辣味噌拉麵」。（圖／麵屋一燈提供）

麵屋一燈全台第10家店也進駐台南三井OUTLET二期，除了招牌沾麵，也推出限定菜色「二郎系火山辣味噌拉麵」（售價348元），以二郎系風格為基礎，湯頭特別融入來自神奈川風味的山椒味噌，堆疊蒜油與蔥花香氣，碗面鋪上滿滿炙燒豬叉燒，以豪邁堆疊的擺盤呈現如火山爆發般的視覺與味覺衝擊。每碗另附蒜末與紅油，可自由調整辛香濃度。

▲MORE FUN是默爾pasta&pizza全新二代概念店。（圖／業者提供）

及水火鍋為深緣及水有限公司旗下品牌，復刻古早柴燒甘甜淨水，現場自助吧提供新鮮蔬菜、台南美味熱食、深緣烘焙精緻甜點，搭配嚴選肉品、海鮮。MORE FUN是默爾pasta＆pizza全新二代概念店，結合餐廳主廚自製的美式漢堡、手作三明治與美式拼盤。

MITSUI OUTLET PARK 台南二期進駐餐飲店舖名單

●美菜莉
●天吉屋
●pommes ポムの樹
●樺達奶茶
●MORE FUN
●及水火鍋
●31冰淇淋
●麵屋一燈
●CoCo壱番屋
●一街咖啡
●21世紀
●耕讀園

關鍵字： 美食雲 台南三井二期 三井OUTLET台南二期

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