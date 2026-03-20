經典串燒與飲品「899元吃喝到飽」　鳥貴族高島屋店限定活動開跑

▲鳥貴族高島屋店「吃喝到飽」專案今日登場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

喜歡串燒的朋友看過來！鳥貴族高島屋店「吃喝到飽」專案今日登場，經典串燒、人氣釜飯及各式飲品，全都可以無限享用，每人899元，用餐時間為120分鐘。

鳥貴族以「高品質、大份量、全品項均一價100元」為品牌特色，其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。餐廳同步提供特色手工菜，如山藥泥鐵板燒、貴族雞湯釜飯、雞湯雜炊、起司雞肉丸、青椒鑲肉等。

▲貴族燒雞胸串（醬燒口味）。（圖／記者黃士原攝）

雖然均一價100元並不是太貴，但為了讓消費者沒有顧慮的大口吃肉，鳥貴族高島屋店推出「吃喝到飽」專案，今日開始試營運，特價每人899元，不論是經典串燒、人氣釜飯，還是冰涼的生啤酒與沙瓦，全品項都可以無限續點。

為了讓大家吃得開心又盡興，官方也列出幾項規定，用餐時間為120分鐘，自第1人進場開始計算，點餐時間為90分鐘，點餐時間結束後恕不再接受點餐。同桌客人須一同購買吃喝到飽方案，所有食物與飲品，點餐時請每人1次1杯，續點以杯換杯。

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▲新葡苑下午茶港點吃到飽再回歸。（圖／記者黃士原攝）

另外，新葡苑復興店下午茶港點吃到飽活動再度回歸，時間為4月7日至4月30日平日的下午2時至4時，推車上的燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪，以及服務生逐桌詢問的炸物，全都可以吃到飽，果汁、茶飲與咖啡也是無限暢飲。

下午茶港點吃到飽成人每位777元，身高90cm到130cm的兒童每位577元，90cm以下孩童酌收100元清潔費，用餐時間為90分鐘。此外，業者再加碼4月7日至4月9日4人同行1人免費。